「これも100均なの？！」って驚かれる！パークのお土産みたいな巾着ポーチ

ダイソーで手に入る『巾着、スクエア（ミッキー＆フレンズ）』が、まるでパークのお土産のような可愛さで話題です！薄手で柔らかく、ミニバッグにも収まるサイズ感なので、コスメやペン、サニタリー用品などの整理にも便利。レトロなデザインと使いやすさを兼ね備えた、普段使いにぴったりの優秀アイテムです♪

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商品情報

商品名：巾着、スクエア（ミッキー＆フレンズ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480687902

まるでパークのお土産！？ダイソーのディズニーグッズがスゴイ

ダイソーで手に入る『巾着、スクエア（ミッキー＆フレンズ）』が、パークのお土産のような可愛さで話題になっています。レトロなデザインが特徴で、「これも100円で買えるの？」と驚いてしまうほどのクオリティ。

やわらかく薄手の素材で作られているため、使い勝手がよく、汎用性の高さも魅力です。サイズ感もちょうどよく、中身に合わせて形を変えられるので、日常の持ち歩きに非常に便利です。

使い勝手抜群！ダイソーの『巾着、スクエア（ミッキー＆フレンズ）』

実際にコスメを入れてみると、リップやチーク、ペンタイプのコスメやコンパクトなどがすっぽり収まり、バッグの中でバラバラにならず整理できます。

ちょっとしたガジェットをまとめるのにもぴったり。色やデザインも落ち着いていてレトロな雰囲気があるため、年齢問わず持ちやすいのも嬉しいポイントです。

サニタリー用品を入れて持ち歩くことも可能です。薄手ながらしっかりした縫製で耐久性もあり、毎日の使用に安心感があります。

さらに、見た目の可愛さだけでなく、使い勝手の良さも兼ね備えているのがこの巾着の魅力。ミニバッグに入れてもかさばらず、形を変えながら整理整頓できるので、旅行やお出かけの際にも活躍します。

普段の通勤・通学バッグに入れておけば、コスメや文房具、ちょっとした小物を一か所にまとめて持ち歩けます。薄手で軽量なのでバッグの中で重くならず、持ち運びもストレスフリーです。

今回はダイソーの『巾着、スクエア（ミッキー＆フレンズ）』をご紹介しました。

100円でこのデザインと使い勝手を兼ね備えている点は、まさにダイソーならではの魅力。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。