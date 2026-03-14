埼玉・戸田で味わう和歌山の味 ご当地醤油を使った至高の中華そば、キレと香りが凄い！
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、埼玉県・戸田のラーメン店『まるあ中華そば』です。
醤油のキレと澄んだ豚骨の旨みがじんわり奥深い！
キレのある醤油の香りが立つ。まずはレンゲでスープをひと口。半濁のスープはコクありまろやかで、うーん、旨みが深い。こうなると箸がどんどん進む。
関東初上陸という“車庫前系”和歌山ラーメンである。濃厚白濁の豚骨醤油が特徴とされる“井出系”がポピュラーだが、和歌山ラーメン始まりの屋台の味と言われ、黒く澄んだスープが特徴だ。
中華そば 930円
『まるあ中華そば』中華そば 930円 「令和の時代にも和歌山ラーメンの味を伝えていきたい」と、昔ながらの製法で作る
店主の阪上さんは和歌山の出身で、井出系だけでなく、こちらの魅力も知ってもらいたいと研究を重ねた一杯。麺はなめらかで少し柔らかめの細ストレート。これでずずずっとスープをリフトするのがたまらんのだな。
スープに使われるのは豚のゲンコツで、火加減に気を使って乳化はさせず、継ぎ足しで熟成感を出すのが深みのある味わいの秘密だ。ご当地醤油を使うカエシも効いている。ああ、和歌山に行きたくなるぞ！
『まるあ中華そば』店主 阪上晴郎さん
店主：阪上晴郎さん「継ぎ足しながら熟成させるスープが決め手です」
『まるあ中華そば』
戸田『まるあ中華そば』
［店名］『まるあ中華そば』
［住所］埼玉県戸田市新曽199-1ConecToda
［電話］なし
［営業時間］11時半〜14時45分、18時〜20時45分
［休日］月
［交通］JR埼京線戸田駅東口から徒歩3分
撮影／大西陽、取材／池田一郎
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※画像ギャラリーでは、濃厚白濁の豚骨醤油「あがら豚骨中華そば」の画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。