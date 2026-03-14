全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、埼玉県・戸田のラーメン店『まるあ中華そば』です。

醤油のキレと澄んだ豚骨の旨みがじんわり奥深い！

キレのある醤油の香りが立つ。まずはレンゲでスープをひと口。半濁のスープはコクありまろやかで、うーん、旨みが深い。こうなると箸がどんどん進む。

関東初上陸という“車庫前系”和歌山ラーメンである。濃厚白濁の豚骨醤油が特徴とされる“井出系”がポピュラーだが、和歌山ラーメン始まりの屋台の味と言われ、黒く澄んだスープが特徴だ。

中華そば 930円

『まるあ中華そば』中華そば 930円 「令和の時代にも和歌山ラーメンの味を伝えていきたい」と、昔ながらの製法で作る

店主の阪上さんは和歌山の出身で、井出系だけでなく、こちらの魅力も知ってもらいたいと研究を重ねた一杯。麺はなめらかで少し柔らかめの細ストレート。これでずずずっとスープをリフトするのがたまらんのだな。

スープに使われるのは豚のゲンコツで、火加減に気を使って乳化はさせず、継ぎ足しで熟成感を出すのが深みのある味わいの秘密だ。ご当地醤油を使うカエシも効いている。ああ、和歌山に行きたくなるぞ！

『まるあ中華そば』店主 阪上晴郎さん

店主：阪上晴郎さん「継ぎ足しながら熟成させるスープが決め手です」

『まるあ中華そば』

戸田『まるあ中華そば』

［店名］『まるあ中華そば』

［住所］埼玉県戸田市新曽199-1ConecToda

［電話］なし

［営業時間］11時半〜14時45分、18時〜20時45分

［休日］月

［交通］JR埼京線戸田駅東口から徒歩3分

撮影／大西陽、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、濃厚白濁の豚骨醤油「あがら豚骨中華そば」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】1号店で出す濃厚白濁の”豚骨醤油”と力強い美味さの「焼きめし」（7枚）