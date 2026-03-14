「これを見てパワーをもらえますね」阪神34歳捕手が誓い新たに　2軍移設の室内練習場に横田慎太郎さんのパネル設置

横田慎太郎さんとの“2ショット”を投稿した梅野隆太郎(C)産経新聞社

阪神の梅野隆太郎が3月13日、自身のインスタグラムを更新。2軍施設「SGLスタジアム尼崎」の室内練習場に、2023年に脳腫瘍のため28歳の若さで亡くなった元チームメイト・横田慎太郎さんのパネルが設置されたことを報告した。

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梅野と横田さんは2013年のドラフト同期。大卒の梅野、高卒の横田と、年の差は4つ離れていても、若手時代は切磋琢磨してきた。そんな梅野は、横田さんのパネルが設置されたことに対して、深い感慨をつづっている。

「2026.3.13 SGLスタジアム尼崎に横田慎太郎パネルが室内練習場に設置されました ︎」と明かし、梅野はパネルとの“2ショット”を投稿。「頑張って野球をやってきた虎風荘寮の隣の室内に置かれる意味がわかりますね！これを見てたくさんの想いがあり、パワーをもらえますね 日々精進ですね」と誓いを新たにした。

34歳の梅野は現在、2軍で調整中。14日からファームは開幕を迎える。「やれる事を日々コツコツと 野球がやれる事に感謝 前進です」と力強く書き込んだ。天国から見守る同期に、今季も全力でプレーする姿を届ける。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]