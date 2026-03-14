好き＆行ってみたい「愛媛県の道の駅」ランキング！ 2位「今治市多々羅しまなみ公園」、1位は？【2026年調査】
日差しが春めいてドライブが楽しい季節になり、地元の新鮮な山菜や初物のタケノコが店頭に並び始めています。産直市場ならではの活気と、この時期しか味わえない春の味覚を求めて多くの人が足を運ぶ注目のスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「愛媛県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「しまなみ海道の絶景がみれるから」（40代女性／東京都）、「しまなみ観光とセットで堪能したいから」（50代男性／東京都）、「しまなみ海道をドライブする際に立ち寄りましたが、多々羅大橋を一望できる景色が圧巻でした。幻の魚と言われる『マハタ』を使った料理が食べられるレストランがあり、他ではなかなか味わえないグルメが楽しめるのも大きな魅力です。サイクリストの聖地としても有名で、活気があってリフレッシュできる素晴らしい駅だと思います」（30代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「佐田岬半島の先端に位置し、宇和海と瀬戸内海の大パノラマを一望できる絶景スポットとして人気があります」（20代男性／福井県）、「海を一望できる場所で、素敵だと思いました。施設内も展示物が多そうで、みてみたいです」（30代女性／福島県）、「佐田岬半島の自然や歴史を知ることができます」（40代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「愛媛県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：今治市多々羅しまなみ公園（今治市）／29票2位は、しまなみ海道の途中に位置する「道の駅今治市多々羅しまなみ公園」です。世界有数の斜張橋「多々羅大橋」を間近に望む絶好のロケーションを誇ります。新鮮な瀬戸内の魚介類を味わえるレストランや、サイクリストの聖地としても有名なスポット。青い海と島々が織りなすパノラマビューは必見です。
回答者からは「しまなみ海道の絶景がみれるから」（40代女性／東京都）、「しまなみ観光とセットで堪能したいから」（50代男性／東京都）、「しまなみ海道をドライブする際に立ち寄りましたが、多々羅大橋を一望できる景色が圧巻でした。幻の魚と言われる『マハタ』を使った料理が食べられるレストランがあり、他ではなかなか味わえないグルメが楽しめるのも大きな魅力です。サイクリストの聖地としても有名で、活気があってリフレッシュできる素晴らしい駅だと思います」（30代男性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：佐田岬半島ミュージアム（伊方町）／34票1位は、2023年にリニューアルオープンした「道の駅佐田岬半島ミュージアム」でした。四国の最西端、佐田岬半島の高台に位置し、宇和海と瀬戸内海を同時に見渡せる稀有なスポットです。隣接する観光交流拠点「佐田岬はなはな」での食事や買い物とあわせて、ドライブの目的地として高い注目を集めています。
回答者からは「佐田岬半島の先端に位置し、宇和海と瀬戸内海の大パノラマを一望できる絶景スポットとして人気があります」（20代男性／福井県）、「海を一望できる場所で、素敵だと思いました。施設内も展示物が多そうで、みてみたいです」（30代女性／福島県）、「佐田岬半島の自然や歴史を知ることができます」（40代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)