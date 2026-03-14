「この世代すごい」「支払いは誰が？」侍27歳右腕らが投稿した同期会ショットに脚光　「まさにオールスター」な5人【WBC】

種市篤暉らが投稿した「同級生会ショット」が脚光を浴びている(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日の準々決勝でベネズエラと対戦する。それに先立ち、種市篤暉と藤平尚真の両右腕が13日に、それぞれのインスタグラムを更新。山本由伸ら同学年の選手と決起集会を開いたことを明かした。

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種市と藤平が投稿した写真は、左から牧秀悟、藤平、種市、山本、そして佐藤輝明が並んでいる。いずれも1998年度生まれの27歳だ。種市は「同級生会 かなり盛り上がりました！」と報告し、「明日からの準々決勝応援よろしくお願いしますとファンに呼びかけた。

一方で、藤平は「明日から、負けられない戦いが始まりますね！」と伝え「どんな場面でも、投げれる準備はできてます」「皆んなで戦いましょう！優勝しましょう！！」と気合をみなぎらせた。その上で「同級生で、士気高める食事会してきました！」と結んだ。