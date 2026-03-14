「この世代すごい」「支払いは誰が？」侍27歳右腕らが投稿した同期会ショットに脚光 「まさにオールスター」な5人【WBC】
種市篤暉らが投稿した「同級生会ショット」が脚光を浴びている(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日の準々決勝でベネズエラと対戦する。それに先立ち、種市篤暉と藤平尚真の両右腕が13日に、それぞれのインスタグラムを更新。山本由伸ら同学年の選手と決起集会を開いたことを明かした。
【写真】種市篤暉が投稿した侍98年会「豪華メンバー」をチェック
種市と藤平が投稿した写真は、左から牧秀悟、藤平、種市、山本、そして佐藤輝明が並んでいる。いずれも1998年度生まれの27歳だ。種市は「同級生会 かなり盛り上がりました！」と報告し、「明日からの準々決勝応援よろしくお願いしますとファンに呼びかけた。
一方で、藤平は「明日から、負けられない戦いが始まりますね！」と伝え「どんな場面でも、投げれる準備はできてます」「皆んなで戦いましょう！優勝しましょう！！」と気合をみなぎらせた。その上で「同級生で、士気高める食事会してきました！」と結んだ。
日本代表でしか見られないであろう華やかな5ショットとあって、フォロワーも大盛り上がりだ。「この人たち同級生ですか」「意外」「超豪華」「98年世代の絆」「支払いは誰が？」「この世代すごい」「まさにオールスター」と興奮交じりのコメントが相次いだ。
ベネズエラ戦に先発する山本はもとより、種市は1次ラウンドで2登板で2イニング完全、5奪三振と圧巻の内容。藤平は初戦の台湾戦で、山本の2番手で登板し、二死満塁のピンチを空振り三振で切り抜けるなど、救援陣の層の厚さを見せつけている。牧と佐藤は、打線の一角として、好機での1本に期待がかかる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。