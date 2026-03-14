「マジ国宝!!」吉沢亮、「第49回日本アカデミー賞」授賞式での姿に「大人になったけど雰囲気一緒」の声も
吉沢亮さんスタッフ公式X（旧Twitter）アカウントは3月14日、投稿を更新。13日に行われた「第49回日本アカデミー賞」授賞式での姿を披露しました。
【写真】吉沢亮、「第49回日本アカデミー賞」授賞式での姿
コメントでは「今日は朝からウルウルさせられっぱなしです」「お亮！ おめでとう」「日本映画界、ドラマ界の宝です!! マジ国宝!!」「2枚目のポーズ覚えてますよ、大人になったけど雰囲気一緒です」「2枚目のポーズ、見覚えしかないです」「このポーズ、まるでサインみたいですね」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】吉沢亮、「第49回日本アカデミー賞」授賞式での姿
「日本映画界、ドラマ界の宝です!! マジ国宝!!」同アカウントは「皆様深夜に失礼いたします。嬉しいご報告がございます」と2枚の写真を投稿。「吉沢が映画『国宝』にて第49回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞しました」と報告し、13日に行われた「第49回日本アカデミー賞」授賞式での吉沢さんの黒いスーツ姿を披露しています。「これも一重に応援してくださる皆様、#国宝 の素晴らしいスタッフキャストの皆様のおかげです。誠にありがとうございました このポーズ、見たことあります笑」とファンや映画スタッフへの感謝の気持ちをつづりました。
「ドヤ顔、最強にカッコイイです！！」2020年3月6日に授賞式が行われた「第43回 日本アカデミー賞」では、映画『キングダム』にて最優秀助演男優賞を受賞した吉沢さん。その際の同アカウントの投稿でも、日本アカデミー賞のトロフィーを片手で掲げるポーズを披露しています。この姿にファンからは「ドヤ顔ごちそうさまでした」「オフショ…ドヤ顔ありがとうございます」「ドヤ顔、最強にカッコイイです！！」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)