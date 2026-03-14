「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表１０−０韓国代表」（１３日、マイアミ）

韓国代表の柳監督は試合後の会見で「ドミニカは強かった」と率直な意見を吐露。「チームがどれだけパワフルかと実感できた」と語り、ドミニカは日本より強いか？の問いに「ドミニカはこれから準決勝に行くが、そこで自分たちがどれだけパワフルか分かると思う」と明かした。

初回こそ三者凡退に抑えたが、二回、１死からカミネロの左翼線二塁打で一塁走者のゲレーロに気迫のヘッドスライディングで生還を許した。主砲のワンプレーで打線に火が付いてしまい、３点の先行を許す。続く二回にもソトに神業ヘッドスライディングで生還を許し、チャレンジ権も喪失。三回までに５投手をつぎ込んだが、一挙７点のビハインドを背負った。

そして七回にコールド勝ちを決められる３ランを被弾。まさかのコールド負けとなり「国際舞台で戦わせるチャンスを作らないといけない。韓国でも投手を育成しないといけない」と語った柳監督。ナインは呆然とグラウンドを見つめ、悔しさを噛みしめていた。