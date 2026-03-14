妻夫木聡、『日本アカデミー賞』優秀主演男優賞5人の舞台裏集合ショット公開「とてもステキな写真」「めっちゃ豪華」
俳優の妻夫木聡（45）が14日、自身のインスタグラムを更新。豪華俳優陣との集合ショットを公開した。
【写真】「とてもステキな写真」妻夫木聡が公開した『日本アカデミー賞』優秀主演男優賞5人の舞台裏ショット
日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」で優秀主演男優賞を受賞した妻夫木。13日には授賞式が行われた。
投稿で妻夫木は、「愛が溢れる素晴らしい授賞式でした またここへ戻ってこられるよう、精進します」とつづり、1枚の写真をアップ。同じく優秀主演男優賞を受賞した長塚京三（80）、松村北斗（30）、山田裕貴（35）、吉沢亮（32）との5ショットを公開した。
続けて「吉沢くん、素晴らしいお芝居でした 心よりおめでとう」「山田くん、相変わらず話が上手すぎます」「北斗くん、また（ボクシンググローブの絵文字）やろうね」「京三さん、久しぶりにお会いできて嬉しかったです」とそれぞれへメッセージをつづっている。
貴重なオフショットにファンからは「とてもステキな写真をありがとうございます！」「華やかなショット」「めっちゃ豪華なメンバー」「皆さんいい表情」「皆んな素晴らしい役者さんだ」「イケメン大集合」「感動的な授賞式でした！」などの反響が寄せられている。
【写真】「とてもステキな写真」妻夫木聡が公開した『日本アカデミー賞』優秀主演男優賞5人の舞台裏ショット
日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」で優秀主演男優賞を受賞した妻夫木。13日には授賞式が行われた。
投稿で妻夫木は、「愛が溢れる素晴らしい授賞式でした またここへ戻ってこられるよう、精進します」とつづり、1枚の写真をアップ。同じく優秀主演男優賞を受賞した長塚京三（80）、松村北斗（30）、山田裕貴（35）、吉沢亮（32）との5ショットを公開した。
貴重なオフショットにファンからは「とてもステキな写真をありがとうございます！」「華やかなショット」「めっちゃ豪華なメンバー」「皆さんいい表情」「皆んな素晴らしい役者さんだ」「イケメン大集合」「感動的な授賞式でした！」などの反響が寄せられている。