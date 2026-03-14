「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表−韓国代表」（１３日、マイアミ）

今季から中日に所属するドミニカ共和国代表のアブレウが六回から２番手で登板。１５０キロ台後半のツーシームを駆使し、１回を三者凡退に抑えた。

先頭を１５８キロのツーシームで見逃し三振に仕留めると、続くキム・ドヨンは１５８キロのフォーシームで空振り三振に斬った。そしてジョーンズも１５８キロのスーシームでバットをへし折っての二ゴロ。三者凡退でイニングを終えると、右手を大きく振り下ろすパフォーマンスも見せた。

アブレウは２４年にアブレイユとして西武に在籍してリリーバーとして奮闘。昨年はレッズの３Ａに所属し、今季から中日に加わった。１５８キロで大きく右打者のインサイドに食い込んでくるツーシームは日本でも威力を発揮しそうだ。

さらにイニングをまたいだ七回は先頭を失策で出塁させたが、走者を背負っても制球は安定。次打者をツーシームで空振り三振に仕留め、ムン・ボギョンを詰まらせての二ゴロ併殺打。２イニングを打者６人で打ち取る抜群の内容だ。

セ・リーグのファンも「松山の前にこれが出てくるのか？」「アブレウって中日に来るんか 良い投手獲ったね」「アブレウってアブレイユのことか これは中日いい補強やな」とつぶやき、中日ファンは「うちのアブレウ」「期待してええんか」と沸いていた。

試合後、プホルス監督も「アブレウも素晴らしい投球でした。他の投手達にもっと登板機会を与えたかったという思いはありますが、これだけ完璧な形で勝利できたのですから、文句のつけようがありません」とたたえていた。