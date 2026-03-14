お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が13日、Xを更新。お笑いトリオ、ジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二被告（43）の初公判をめぐり、私見をつづった。

ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた斉藤慎二被告は同日、東京地裁で初公判に臨んだ。検察から、テレビ番組の撮影合間にロケバス車内で初対面の共演女性に「かわいいね」などと声をかけ、キス、胸を触る、口腔（こうくう）性交をさせる行為があったことなどが読み上げられ、裁判長から「起訴内容を理解したか？」と聞かれると硬い表情のまま「はい」と一言。「私の行為に同意してくれていると思っていました」と起訴内容を否認した。

また、斉藤被告の弁護側は行為については認めつつ「口腔性交の際は女性の頭を押さえつけていない」などとし「少なくとも故意がないことは明らか」と主張。当時の別れ際には「今日はありがとうございました」と女性側から斉藤にキスがあったとし、2人は連絡先も交換していたという。ただ、斉藤は同意の上での行為だったと主張しつつ「反省すべき点はあったと考えている」とし、謝罪。示談を進めていることも明かした。

しんごは、斎藤被告の初公判について報じた一部メディアの記事を添付。「本当ついてないよねこの人 良い人だから余計に辛い」と述べた。