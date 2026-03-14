◆ＷＢＣ 準々決勝 カナダ―米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

米国―カナダ戦は６回まで２点差の接戦で、終盤戦に突入した。

３―０で迎えた５回、米国が１死からアンソニー（Ｒソックス）の二塁内野安打とローリー（マリナーズ）の四球で１死一、二塁とチャンスメーク。好調の８番チュラング（ブルワーズ）が二遊間を破る適時打を放ち、４点目を挙げた。なお１死三塁でクローアームストロング（カブス）が初球を中前に打ち返し、５―０と突き放した。

初回には１死一塁からジャッジ主将（ヤンキース）が左翼線を破る二塁打で二、三塁とした。続くシュワバー（フィリーズ）の二ゴロの間に三塁からウィットが生還し、先制点を挙げた。３回は２死満塁でブレグマン（カブス）が三遊間への弱い当たりのゴロを打ったが、三塁手が悪送球（記録は内野安打）で２者が生還し、３―０と突き放した。

米国先発は５年連続２桁勝利のウェブ（ジャイアンツ）。１次ラウンド初戦のブラジル戦（６日）以来７日ぶりのマウンドに上がった。４回２／３で４安打無失点５奪三振で試合を作った。

５回２死から登板した２番手ケラー（フィリーズ）は回またぎで６回も続投。２死二塁でブラック（ブルワーズ）に左前適時打を打たれ、１―５と１点を返された。なお２死一塁でＢ・ネーラー（ガーディアンズ）が右越え２ラン。２点差に迫った。

１次ラウンドは首の皮一枚で通過した。勝ち上がりが決まらないまま３勝１敗で終え、イタリア―メキシコ戦の結果に行く末が託された。「幸運にも（１次ラウンド最終戦で）イタリアが勝ってくれた。我々を救ってくれた」とデローサ監督はイタリアに感謝していた。

冬季五輪男女アイスホッケー決勝の再戦としても注目されている同カード。氷上で敗れ銀メダルに終わったカナダは、アイスホッケーのジャージー姿で試合前の練習を行っていた。