1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた国枝栄調教師（70歳）が、競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」。今回は、特別編として「調教師生活最後の日」についてレポートする。

【写真】都内のホテルで開かれた国枝栄氏の引退謝恩会。パーティーは金子真人オーナーによる乾杯の音頭で幕開け

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国枝栄調教師が現役最後の指揮を執った3月1日（日）には管理馬が7頭出走、そのうちクリストフ・ルメール騎手が騎乗した4レースのチャーリーは、2着に10馬身の大差をつける勝利。直後の昼休みに行なわれる引退のセレモニーに花を添える形となり、「昭和の末から平成、令和と日本の競馬がどんどん強くなっていく時期にかかわることができてよかった」と万感の思いで感謝の言葉を述べた。

管理馬最後の出走となる9レースではアパパネの子バードウォッチャーが出走したが6着に終わったものの、前日にはその弟であるアマキヒが阪神競馬場芝3000mの松籟ステークスで勝利している。

生涯成績は地方・海外を合わせて9644戦1141勝。連対率2割、複勝率3割を超える実績に、ファンからも「ありがとう〜」の声が飛んだ。

翌3月2日（月）には都内のホテルで4人の弟子たちが発起人となった引退謝恩会が行なわれた。調教師仲間や騎手、馬主・生産者など150人が新たな門出を祝った。

ブラックホーク、アパパネなどのオーナー金子真人氏の乾杯の音頭で始まった会では、国枝厩舎の輝かしいレースVTRが流れ、先頭でゴールする度に会場が拍手に包まれた。

「調教師を引退しても競馬には関わっていく」との言葉通り、この連載も続いていく。JRA調教師という肩書きがなくなったことで明かされる、より深い話をご期待下さい。

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1889年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号