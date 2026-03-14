◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節 横浜ＦＭ―千葉（１４日・日産ス）

Ｊ１千葉はアウェーで横浜ＦＭと対戦する。

両者の公式戦での対戦は２００９年以来１７年ぶりの対戦で、９３年Ｊリーグ開幕時から在籍する「オリジナル１０」同士の対決となる。

Ｊ１での通算対戦成績は、１０勝５分け２５敗と大きく負け越し。また２００４年第２ステージから１１戦勝利なし（７敗４分け）と、アウェーでは２００３年第２ステージから、７戦勝ちなし（５敗２分け）となっている。

最後の対戦となった２００９年８月２９日、第２４節（ニッパ球）は、前半４分に千葉・ＦＷネットバイアーノがＰＫで先制点を決めたが、後半２５分に途中出場のＤＦ金根煥（キムクナン）に同点ゴールを決められ１―１で引き分けだった。

メンバーでは小林祐介と呉屋大翔が３節・水戸戦以来の先発復帰。ベンチには鳥海晃司、品田愛斗が戻ってきた。勝てば２００８年以来、１８年ぶりのＪ１公式戦連勝。全員の力で歴史を塗り替える。

千葉の先発メンバーは以下のとおり。

▽ＧＫ 若原智哉

▽ＤＦ 高橋壱晟、久保庭良太、前貴之、河野貴志

▽ＭＦ エドゥアルド、津久井匠海、小林祐介、姫野誠

▽ＦＷ 呉屋大翔、石川大地