【ヒューストン（米テキサス州＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１３日、米フロリダ、テキサス両州で準々決勝２試合が行われ、１次ラウンドＤ組１位のドミニカ共和国がＣ組２位の韓国を１０―０の七回コールドで制した。

優勝した２０１３年大会以来、３大会ぶりの４強。Ｂ組２位の米国はＡ組１位のカナダと対戦。Ｃ組１位の日本は同日、試合会場で全体練習を行った。１４日（日本時間１５日）にＤ組２位のベネズエラと対戦する。

ドミニカ共和国１０―０韓国

ドミニカ共和国がコールド勝ち。二回、カミネロの適時二塁打などで３点を先取し、主導権を握った。韓国は投打で精彩を欠いた。

ベンチも大盛り上がり

豪快なスイングが持ち味のドミニカ共和国打線は、得点への貪欲さも強烈だ。果敢に本塁を狙う姿勢で圧勝をたぐり寄せ、優勝した２０１３年以来の４強入りを果たした。

二回、先頭のゲレロ（ブルージェイズ）が四球で出塁すると、一死後にカミネロ（レイズ）の左翼線への当たりで一気に本塁へ突入。１メートル８３、１１１キロの大きな体を宙に舞わせ、捕手のタッチをかわすように両腕を前に伸ばしながら飛び込み、右手でホームインした。負けたら終わりの一戦にも「フィールドに飛び出して、勝利を目指し、楽しむことだ」と語っていた主砲が気迫あふれる走塁で先制点を挙げ、ベンチは大盛り上がり。仲間も続き、この回に３点を先行した。

Ｊ・ソト（メッツ）も見せた。三回、ゲレロの二塁打で一塁から迷わず本塁を狙った。アウトでもおかしくないタイミングのプレーになったが、ヘッドスライディングした際に巧みに体を回転させてタッチをかいくぐって生還。さらにムードは高まり、韓国を突き放した。

大リーグを代表するスター選手たちが、ユニホームを泥だらけにしながら勝利をつかみにいった。次々とアーチをかけるパワーと同じくらい、相手にとっては脅威だ。（米フロリダ州マイアミ 平沢祐）