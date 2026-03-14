元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１３日放送の「ザワつく！金曜日」に出演。人生で初めて訪れた人気チェーン店に感激するも、ヴァイオリニストの高嶋ちさ子から「今頃？」などと失笑された。

番組で「本日の１枚」として一茂が紹介したのが、大盛りのうどんを目の前に満面の笑みをたたえる自身の写真。「私がね、初めて丸亀製麺に行きました。オレここ初めて行きましてね…」と人生で初めて人気うどん店を訪れたことを報告。続けて「オレここのシステムにすごい感心したんです」と興奮気味に語ると、隣に座る高嶋から「今頃？ハッハッハッハッ」と鼻で笑われた。

「皆さんは周知の事実だと思うんですけど、ここにトッピングで天ぷらとかあるのね」と店のシステムを熱っぽく語る一茂に、再び高嶋が「やめてよ！お坊ちゃまだね〜」とツッコんだ。

それでも一茂は「天ぷらとかあって。それを後からトッピングとかでつけてくれるの！」「うどんを作ってる女性を見てたのね。そしたら、手際がいい！むちゃくちゃいい」と感心しきりだったが、ここでも高嶋が「手際悪かったら、仕事になんないよ」と失笑だった。