2026年3月14日放送のNHK『土スタ』に藤竜也さんが中村優子さんと共に出演。ドラマ『魯山人のかまど』の撮影秘話や、半世紀前の大河ドラマ出演の思い出などを語ります。そこで、藤さんが趣味や夫婦円満の秘訣を語った2023年5月8日のインタビュー記事を再配信します。*****2023年5月12日から全国公開される映画『それいけ！ゲートボールさくら組』で、主人公の織田桃次郎を演じる、藤竜也さん。これまで大島渚監督の『愛のコリーダ』や北野武監督の『龍三と七人の子分たち』など、多様な作品でも知られる藤さんが、今回はゲートボールを主体とするスポコン人情コメディに登場。昭和・平成・令和と活躍し続ける81歳の藤さんが、作品や趣味のこと、夫婦円満の秘訣についても語ってくれました。（構成◎かわむらあみり 撮影◎本社・奥西義和）

【写真】真っ赤なゲートボールウエアの藤さん

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ベタで面白い映画になっている

映画のオファーを受けたときは、ちょうどコロナ禍になって、みんなが鬱々とした生活をしている最中。僕自身もね、あまり外出しないようにと友達とも連絡をしなくなって、鬱屈していたときでした。だからこそ、この『それいけ！ゲートボールさくら組』のような、明るくて空にわーっと伸びをする感じの映画が「いいなあ」と思いまして。

ただ、最初に脚本を読んだときに、こんなにベタな喜劇でいいのかな、これはうまくできるかな、と。喜劇って難しそうでしょう？ でも、「ベタで面白い」映画になっているところが、すごいですよね。だいたい「あの映画ベタだからさあ」とか、ベタってちょっとネガティブな印象を持ったときに使う人が多い。だけど、今回は「面白い」と言ってくださる方が多くて、非常にうれしいですね。これは監督の力ですし、きっとみなさんからの感想を聞くと、監督は「やった！」と思うはず。

僕が演じた織田桃次郎は、過去にラグビー部のキャプテンをやっていた人物。でも、僕自身はリーダーというタイプではなく、一匹狼のほうが気持ちがわかるんです。だから、リーダーってどういうことなんだろうなと考えると、みんなの話を聞いて、意見を調整して、最後に決断を下す役割なんだろうなと。とはいえ、なんでもいいから自分の思い通りにやろうとするのではなく、みんなそれぞれの自我があるから、その調整をするということですね。

桃次郎は学生時代のラグビー部のマネージャーだった木下サクラと再会して、彼女が経営するデイサービスの危機を救うためにゲートボール大会の優勝を目指すという、度量の広い性格。でも、同居する息子夫婦と孫からは煙たく思われているのも、リアルですよね。桃次郎は外ではリーダーっぽいけれど、家ではちょっと違った感じでもいいだろうなと演じています。家でも好きなようにやる人物だと、やっぱりつまらないですよね、多面的な顔があるほうがいい。彼がゲートボールの試合で頑張っていることを家族が知るにつれて、だんだんと家族仲は変化していきます。



（C）2023「それいけ!ゲートボールさくら組」製作委員会

希望を持つことができるのは人間だけ

今回の映画でも、いろいろな方と共演しました。木下サクラ役の山口果林さんは、いい女優さんだなと、一目置いていましたね。若い頃からたくさんいい仕事をなさっていますし、共演できてよかったです。最後のほうで桃次郎とサクラのシーンがあるんですが、それまでのシーンがしっかりと出来ているからこそ、ふたりのシーンでほっこりできるんですよね。前のシーンが駄目だったらシラけてしまうものですが、そうならないんです。

今回、生前からゲートボールがお好きだった三遊亭円楽さんが試合の解説者役として友情出演されていますが、円楽さんとは現場ではお会いしていないんです。解説のシーンと試合のシーンは別のところで撮影されたので、ご挨拶もできずじまいでした。特別出演の毒蝮三太夫さんは、特殊な登場の仕方なので、こちらもお会いできませんでしたね。



（左）三遊亭円楽さん（C）2023「それいけ!ゲートボールさくら組」製作委員会

「チームさくら組」としてゲートボールの試合で優勝を目指すメンバーですが、石倉三郎さんが演じる花田菊男は引きこもりの息子がいるなど、それぞれに事情を抱えています。日本の現実社会にある問題ともいえますが、今に始まったことじゃないですよね。そういう問題がなかった時代なんてないから、やっぱり、そこで“希望を持つ”ということ。“何事も遅すぎることはない、挽回の余地がある”ということが、救いになるんじゃないでしょうか。

桃次郎の「人生に遅すぎることなんてひとつもないよ」というセリフがあるんですが、この言葉は、希望ですよね。希望を持つことができるのは、人間だけじゃないですか？ ほかの動物で希望を持っているものはいない。たとえ明日、地球が滅亡してもリンゴの樹を植える、という名言もありますよね。希望を持つことは、人間のしたたかさ、強さでもあると思います。



桃次郎の「人生に遅すぎることなんてひとつもないよ」というセリフ、これは希望。希望を持つことは、人間のしたたかさ、強さでもある（写真撮影：本社・奥西義和）

体を動かしたほうが、酒も飯もうまい。

実は、映画のロケ地が遠かったんですよね。いくつかのゲートボール場にあちこち行ったんですが、みんな遠いところばっかり（笑）。片道100キロぐらいのところばかりで、往復200キロの場所まで毎日行くんですから、移動だけでも大変でした。この仲間は、私も含めて、みんな自分で車を運転して現場に行くんですよ。石倉さんとふたりで話していて、「これ終わったらさあ、これだけ毎日運転したの、自分を褒めてやりたいよね！」なんて。（笑）

やっぱり、運転が好きなんですよ。青春時代は、「いつか車に乗りたいな」と、憧れの対象でした。なぜなら、昔は車を持っている人は、お医者さんぐらいだったから。それが今の時代はみんな車が持てるようになりました。でも、僕は今でも、車に対する夢が強いんですよね。そうやって、好きな車に乗ったり、体をまめに動かしたり。なんとかこれまで健康に過ごせています。

日頃、公園に行って、ウォーキングしていて。日によりますが、7キロから10キロぐらいは歩いていますね。携帯に、万歩計のように計測する機能がついているから、それでどのぐらい歩いたか確認しています。僕はアクション映画出身ですからね。体を鍛えることは習い性になっていまして、全然おっくうじゃないんですよ。むしろ体を動かしたほうが、酒もうまいし、飯もうまい。

昔から体を動かしていることもあってか、ときどきファンの方からカッコいいと言っていただけることもありますが、そんなことは自分では一度も思ったことがないです。良く見えることがあったら、それは錯覚ですよ（笑）。だけど、それもいいのかもしれない、錯覚が必要になる商売ですからね。



体を鍛えることは全然おっくうじゃない。ファンの方からカッコいいと言われることも（写真撮影：本社・奥西義和）

役を演じることが好き、面白いから続けられる

もともと大学時代、デートの待ち合わせ時間にスカウトされて日活に入ったんですが、スカウトマンは、目が悪かったんでしょうね（笑）。何を間違えたか、「俳優にならないか」と声をかけてもらって。それがなかったらね、今こうしておしゃべりしていませんから。それは本当に不思議な縁だと思います。

1962年に映画『望郷の海』でスクリーンデビューして以降、いろいろな役を演じてきました。ジャンルにはとくにこだわっていませんが、ホラーだけは怖くてイヤですね（笑）。だけど、役を演じること、そもそも人を演じることが好きなんですよ。好きじゃなきゃ、仕事できませんよね、面白いから続けられるわけで。

でも、たくさんの役をやってしまうと、いくら面白いものでも飽きますよね。ジェットコースターもね、毎日乗っていたら、飽きるでしょう？ たまに乗るからいいですけども。仕事もそうで、あまり仕事を頻繁にやらないようにしていて。ぼちぼちとやるのが、いい。そうすると、熱っぽく、好奇心いっぱいで仕事ができるんです。



ジェットコースターも毎日乗ったら飽きる。それと同じで仕事もぼちぼちやる方が好奇心いっぱいでできる（写真撮影：本社・奥西義和）

今回、初めてやったゲートボールも、興味深かったですね。ゲートボールのスパルタ指導をする嶋田七海役の本田望結さんに、だいぶん締め上げられて（笑）。基本的には試合でちゃんとゲートに通さないとOKが出ませんでした。特訓しようとも思ったんですが、桃次郎は、学生時代にラグビーをやっていたけれど、ゲートボールは急きょやることになったスポーツ。だから、うますぎてもよくないので、特訓はしていません。

いざとなったら「CGで玉はどこにでもいくから、心配しないで」と監督に言われまして（笑）、「そうなんですか？」と言っていたんです。ところが、試合が始まると、監督が「入れてくれ」って言うんですよね（笑）。僕は試合で10回ぐらいNGを出しました、なかなか入るもんじゃないです。

人生で一番大きな出来事は、妻との出会い

人生を振り返ってみると、妻（日活の看板女優だった芦川いづみさん）と出会ったこと、そして結婚したということが、人生で一番大きな出来事です。結婚してから50何年か経ちますが、今も妻の存在は大きなもの。今までにやってきた仕事と、築いてきた家庭と、これでひとつの僕の人生というものが出来上がっていくわけです。

世間では運命の人と出会うと鐘が鳴る、とも言われていますが、妻と出会ったときは、鐘もドラもいろいろなものが鳴りましたよ（笑）。よく夫婦円満の秘訣を聞かれることがありますが、シンプルなことしかしていません。いつも「ありがとう」と「ごめんなさい」をちゃんと言うようにするということです。



夫婦円満の秘訣は、いつも「ありがとう」と「ごめんなさい」をちゃんと言うようにすること（写真撮影：本社・奥西義和）

「ありがとう」も「ごめんなさい」も、いくら言っても減りません。結婚した当時から、それは今でも変わりませんし、何かしてもらって何も言わなかったことがないですね。あまりそういったことを言わない男性もいるかもしれませんが、うちはお礼を言わなかったらぶっ飛ばされて恐ろしいので（笑）。何かをしてもらったら、思わず言っています。

以前はよく夫婦で旅行にも行きました。落ち着いてきたとはいえ、まだコロナ禍でもありますし、妻は私より先輩ですから、今は旅行に行くことはあまりないですね。友人とも、コロナ禍になる前は、九州や東北に旅行に行っていました。僕より若い人が多いんですが、けっこう友人がいるおかげで、誘ってくれていましたね。

一日一日を大切に、ドキドキしながら仕事をしたい

今は家でできることをやっています。前は個展を開くぐらい凝って、20年ぐらい陶芸をやっていました。今は、趣味でベーコンを作っています。夫婦そろって、朝食でベーコンを食べる機会が多いので、それなら自分で作ったら美味しいと聞いたことがあるから、作ってみようかなと。

豚の三枚肉を買ってきて、塩と香辛料をふってね。それは胡椒でもなんでも、好みの調味料でいいんですよ。それを肉にふって10日から2週間ぐらい、冷蔵庫で休ませて、そして出して、燻製器にかけるんです。すごく手間がかかるんですが、僕も初めてやってみたので、新鮮。（この取材時点では）まだ出来上がっていないから、食べることを楽しみにしています。

若いときはずっと死なないと思っていましたが（笑）、もう先のことなんて何も保証がありません。今は一日一日を大切に、もし仕事をいただけるんだったら、ドキドキしながら、またやらせていただきたいですね。みなさんにも、映画『それいけ！ゲートボールさくら組』を観て、笑って、元気になってほしいです。



映画『それいけ！ゲートボールさくら組』を観て、笑って、元気になってほしい（写真撮影：本社・奥西義和）