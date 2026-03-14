日産「パトロール」2027年度前半に正式導入決定

2025年10月29日、日産は「ジャパンモビリティショー2025」の会場において、新型「パトロール」を2027年度前半に国内へ投入することを明らかにしました。

かつて日本でも販売されていた本格派モデルの再上陸というニュースに対し、SNSでも多くの意見が飛び交っています。

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パトロールは、1951年に登場した小型四輪駆動車を起源とする長い歴史を持つモデルです。日本では3代目から5代目にかけて「サファリ」という名称で親しまれてきましたが、2007年にその生産を終了。

それ以降、日産の国内ラインナップから大型の本格SUVは姿を消していました。

現行モデルは、2024年9月に中東で世界初公開された7代目です。伝統の堅牢さを維持しつつ、現代的な豪華さと先進技術を融合させたフラッグシップSUVへと進化を遂げています。

ボディサイズは全長5350mm×全幅2030mm×全高1945-1955mmと非常に大柄で、競合となるトヨタ「ランドクルーザー300」をも凌ぐ圧倒的な体躯を誇ります。

エクステリアは「壊れることのない頑丈性」をテーマに、垂直と水平のラインを基調としたスクエアなフォルムを採用しました。

フロントには存在感のあるVモーショングリルとC字型のヘッドライトを配し、22インチの大型アルミホイールが足元を引き締めています。

内装も劇的な変化を遂げました。14.3インチのディスプレイを2枚並べたインフォテインメントシステムを搭載し、Google ビルトインによる高度な連携を可能にしています。

さらに、乗員の体温を検知して空調を自動調整する「バイオメトリック クーリング」や、車両の下を透過して確認できる「インビジブル フードビュー」など、最先端の機能が盛り込まれました。

パワートレインには、従来のV8エンジンに代わり、新開発の3.5リッターV型6気筒ガソリンツインターボエンジンを搭載しています。

最高出力425馬力、最大トルク700Nmという高出力を誇り、9速ATを組み合わせることでスムーズかつ力強い走りを実現しました。

足回りには走行状況に応じて車高を調整する「アダプティブ エアサスペンションシステム」を装備し、オンロードの快適性とオフロードの走破性を両立させています。

また、2025年6月にはハイパフォーマンスモデルである「パトロール NISMO」も公開されました。

こちらは専用チューニングにより最高出力を495馬力まで引き上げ、専用の空力パーツや22インチ鍛造ホイール、赤いアクセントが施されたスポーティな内装を備えた、シリーズ最高峰の運動性能を持つモデルです。

こうした新型パトロールの日本導入決定に対し、SNSでは「サファリ以来の本格SUVが帰ってくるのは本当に嬉しい」「国内の日産で久々にかっこいいデザインが出た。絶対買います」といった、復活を歓迎する熱いコメントが相次いでいます。

なかでも注目を集めているのが競合モデルとの比較で、「ランクルより目立つからいい」「ランクル300よりカッコよくて高級感がある」といった、質感の高さを評価する声が目立ちます。

一方で、その巨大なサイズに対しては「日本の狭い道や立体駐車場だと苦労しそう」「ファミレスの駐車場に停める自信がない」といった、国内の道路事情を懸念する現実的な意見も見られました。

しかし、全体的には「レクサス『GX』を狙っていたけど正式に発売されるならパトロールを待ちたい」といった購入に前向きな反応が多く寄せられています。

中東での価格は6万5000USドル（約1020万円）からとされており、日本での詳細な仕様や価格は発売時期に合わせて発表される予定です。

2027年の登場に向け、日産の新たなフラッグシップへの期待は今後もさらに高まっていくでしょう。