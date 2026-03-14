S.A.R.が、新曲「Tell me (feat. Skaai)」を3月18日に配信リリース。また、本日3月14日12時より放送のJ-WAVE『BLUE IN GREEN』にてフルサイズで初オンエアされ、同月21日にはsanta（Vo）とImu Sam（Gt/MC）が同番組にゲスト出演する。

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本作は、ラッパー Skaaiを客演に迎えたコラボレーション楽曲。両者はこれまでライブやセッション企画などを通じて交流を重ねており、本作はその関係性の延長線上で生まれた一曲だ。

Skaaiのラップが楽曲に鋭い推進力を与え、santaのボーカルとImu Samのラップがマイクリレーのように交差しながら、バンドサウンドとヒップホップの感覚が自然に溶け合う仕上がりとなっている。

なおS.A.R.は、全国5都市をまわるワンマンツアーの開催を控えており、チケットの3次プレオーダー（抽選）を4月1日23時59分まで受付中。今回が最後の抽選販売となる。

（文＝リアルサウンド編集部）