＜いけず言葉？＞「すっごい元気な子」って褒めてる？貶してる？10歳の子を紹介する言葉として適切か
誰かがわが子を他人に紹介している場面は、何気ないようでいて、ママの心がざわつく瞬間にもなるかもしれません。とくに使われた言葉が曖昧なとき、「それって褒めているの？ それとも遠回しなイヤミ？」と引っ掛かりが残ることもあるのではないでしょうか。今回の投稿は、10歳の娘をもつママからです。
『10歳になるうちの娘が、ママ友からほかの人に「すっごい元気な子」と紹介されていました。これは褒め言葉ですか？』
純粋に褒め言葉の類かも
まずあったのは、「紹介の場なら褒め言葉として受け取る」という声です。
『紹介なら、悪意なく褒めているつもりでは？』
『笑顔で楽しそうに紹介していたなら、完全に褒めだと思う』
なかには、「すっごい元気な子」からポジティブな人物像を思い浮かべる人もいました。
『みんなの中心にいて、明るくて、挨拶も元気で、周りを笑顔にする子を思い浮かべる』
“すっごい元気な子”という表現に、元気で明るく素直な子というイメージをもったママたちです。健康的でハキハキしているとの意味合いなのかもしれませんね。
イヤミに聞こえる派
一方で「素直に褒め言葉とは思えない」という声も少なくありません。
『微妙に失礼だね』
『下品な子や乱暴な子、あと言うことを聞かず騒ぐ子、勉強できず遊んでばかりの子なんかには、大体みんな「すごく元気な子」ってフォローで使われがち』
『元気すぎてたまに迷惑、というニュアンスが含まれていそう』
「やんちゃ」「落ち着きがない」「うるさい」といった言葉を、直接言わないための言い換えではないか、と感じる人もいました。また「すっごく元気な子」ではなく、「明るくて元気な子」なら印象が違った、というように、言葉選びの微妙さを指摘する声も印象的でした。元気といっても、どの方向の元気なのかわかりづらいということでしょう。
相手の様子がわからないため判断が難しい
意見のなかであったのは、「言葉だけでは判断できない」という冷静な見方です。
『これは難しい。誉め言葉にもイヤミにも聞こえる。言った人の人柄と普段の言動から判断するしかないと思う』
『その発言のときの表情や声の調子など、その場にいた投稿者さんがいちばんわかることなのでは？』
また同じ言葉でも、相手との関係性によって受け取り方は大きく変わるのかもしれません。
『投稿者さんがそのママ友をどう思っているかで判断は変わると思う。Aママなら好意的に受け取れるけれど、Bママだとイヤな気持ちになるとか』
親しいママ友なら悩まずに済んだのでしょう。今回、こうして投稿者さんが疑問に思ったということは、普段からそのママ友に対して違和感があるのかもしれません。
ものは考えよう。どんな言葉も考えすぎると悪口になる
どう紹介されようと可愛いわが子には違いありません。深く考えすぎないほうがいいのかもしれませんね。
『微妙ですね。でも考えはじめるとドツボにはまるから、いい意味だったと自分に言い聞かせてみては？』
『褒め言葉です。深く考えずよく受け取ります。事実にかかわらず引っ掛かる言葉は基本的に流す。しょせんはママ友。腹の底は見せ合わない』
『投稿者さんが娘さんをどのように感じているかで話は変わる。元気がいいなら、そうだねって感じる。取り立てて元気な感じもしないと思うならママ友に見せてる顔が違うんだなと思う』
習い事の発表会のときに大好きな先生から、「いつもマイワールド全開」と少し変わった表現で紹介された経験を、笑い話として受け止めたママもいました。言葉そのものより、「誰が、どんな気持ちで言ったか」を受け止める側がどう解釈するかのほうが大切なのかもしれません。
引っ掛かりの正体はどこにある？ママが信じるべきものは？
「すっごい元気な子」という表現を投稿者さんが気になった背景には、口にした相手への違和感や、わが子との向き合い方が影響している場合もあります。
『自分の子が内向的だから、そう言われたらイヤミに感じるかも』
と、ママがわが子に抱くイメージと違うのなら「おや？」と思ってしまうこともあるかもしれません。また受け取る側の状況によって印象が変わるとの意見も見られました。もし普段から子どもに手を焼いているなら、その言葉がマイナスに刺さりやすくなることもあるでしょう。問題は、その言葉で娘さん自身が傷ついたかどうか、そしてママ自身が何に引っ掛かったのかを整理することなのかもしれません。
子どもを形容する言葉はときに曖昧で、受け取る側の心境を映す鏡のようなものなのかもしれません。「すっごい元気な子」が褒め言葉かどうかの正解は、ひとつではないのでしょう。ただその言葉に振り回されすぎず、わが子の姿を一番知っている自分の感覚を信じることも、ママにとって大切なことなのではないでしょうか。
編集・みやび イラスト・てる