〈AI×家事〉「10年分の悩みが解消されました」３児の母が家事・育児にAIを活用　一番画期的だった実践法は

元技術職で３人の息子を育てる理系ママ・宮崎真理さんが、AIを家事と育児の領域で活用してみた。書籍『AI×家事 毎日バタバタな３児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』では、誰でも実践できる60の活用例を紹介。AIを暮らしに取り入れたことで日常はどう変化したのか。著者の宮崎さんに話を聞いた。（前後編の前編）

【画像】AIを家事に活用することで「ゼロから考える負担が減った」と語る宮崎さん

なぜAIを家事・育児に取り入れたのか

――家事や育児にAIを取り入れようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。

宮崎真理(以下同) 私がChatGPTに出会ったのは今から約３年前のことです。最初は、家事を楽にするために使おうなんて全く思っていませんでした。当時のAIはまだ日本語すらカタコトで、「変な日本語！(笑)」とツッコミを入れながら、遊び感覚で使う程度でした。

転機になったのは、当時勉強していたプログラミングとAIを組み合わせたときでした。例えば「子どもの習い事のメールを、夫のLINEに自動で転送する」という仕組みを、AIに相談しながら作ってみたんです。

AIに聞くと自分一人では書けないような複雑なコードも書けるようになって。「もしかして、家庭内のめんどくさい作業も自動化できるんじゃない？」と思いました。そこからどんどん、いろんな場面でAIを使うようになっていった感じですね。

――日常にAIを取り入れたことで、宮崎さんの生活はどのように変わりましたか。

「自分一人で抱え込まなくていい」と思えるようになったことです。今までも、一人で抱えきれないときは夫や家族に頼ることはありましたが、AIがあることで、もっと手軽に、24時間いつでも、ちょっとした思いや悩みを外に出せるようになりました。私にとっては大きな変化だったと思います。

――AIを使う頻度は、使い始めから今に至るまでで変わりましたか。

最初は、日常生活の中で読みたい英文を日本語に訳してもらうくらいしか使っていませんでした。でも今は、スマホのアプリの中でもChatGPTの使用頻度が一番高い。それぐらい使い倒してます。

――AIに関する書籍は数多くありますが、「家事」や「育児」に焦点を当てた本を書こうと思った理由はなんだったのでしょうか。

AIに関する書籍って、技術の応用や仕事の効率化などを紹介するものがほとんどで、普通の人が日常生活の中でどう活用できるのかという実用例は、あまりありませんでした。

AIに関するアンケートを見たとき、「AIを使っていない」と答えた人の多くが、「使うメリットがない」「役に立つと思わない」と回答していたんです。仕事で使う機会がなければ、どこでどう使っていいのか分からない人が多いことを知り、生活者視点で、日常の中で使える活用例を書きたいなと思いました。

家事は肉体労働ではなく、意思労働だった

――AIと家事はどんな点で相性がいいと感じていますか。

これまで私は、家事って“肉体労働”だと思っていました。でも実際は、すごく細かい“意思決定の連続”なんですよね。「今日は何を作ろう」「どの順番でやろう」という小さな判断が続く。それが意外としんどかったんだと気付きました。

だからこそ、ChatGPTが選択肢を提示してくれるおかげで、ゼロから考える負担が減りました。「どうしよう…」と考えたまま止まっていた時間がなくなり、選択肢から選んで、すぐに動き出せるようになった。

あとは仕事で使うよりも家庭で使ったときの方が失敗したときのリスクは低いと感じます。取り返しがきくので、「まあいいか」って笑って許せる。そういった意味で気軽に試しやすいです。

――逆にAIでは難しいと感じる点はどんなところでしょうか。

それはズバリ、物理作業ですね。例えば、洗濯物を畳んでくれたり、食器を洗ってくれたり…。実際に手足が生えて動くわけではないので、そのあたりは難しい。そこは、あと数年はかかるんじゃないかなと思います。

「10年の悩みが消えた」一番画期的だった実用例

――書籍で紹介されている30の実践例の中で、宮崎さんご自身が「これは一番画期的だった」と思うものはどれですか。

私は図書館で本を借りるのが大好きで、家族５人分で毎月１人15冊ずつ本を借りているんですが、「誰が何冊借りているのか」「それぞれの返却日はいつなのか」といった管理がすごく大変で…。毎週、５人分のアカウントにログインして確認する必要がありました。

でも、AIを使って家族全員分の貸し出しリストを一覧で見られるようになってから、その手間が一気に省けました。私の10年分の悩みが解消されて、本当に助かりました。

――逆に「目から鱗だ」と読者から反響が大きかった活用法はどれですか。

一番反響が大きかったのは、息子のバスケの試合動画をGeminiに読みこませて分析する方法です。AIに「息子がチームに貢献している動きはどこですか」と聞くと、コーチの視点でチームの戦略や試合のポイント、息子のナイスプレーまで分かりやすく解説してくれるんです。この投稿はXでも100万回再生されて、「音声や字幕がない映像でも、ここまでできるんだ」と驚きの声が多く寄せられました。

――AIで試合を分析するようになってから、息子さんとの会話はどう変わりましたか。

これまでの私は、バスケのルールすらきちんと把握できていなくて、試合後の息子との会話も「頑張ったね」といった感想を伝えるくらいでした。動画も撮りっぱなしで終わることが多かったんです。でもAIが分かりやすく解説してくれるようになってからは、息子と一緒にプレーを振り返ることができるようになりました。今では成長を確認し合うコミュニケーションツールにもなっていて、とても良かったと感じています。

#後編へつづく

AI×家事 毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。

宮崎 真理

2026/3/1

1760 円（税込）

176ページ

ISBN： 978-4594101909

＼3児ママが“本当に使えたこと”だけ集めました／ 「今日の夕飯どうしよう」 「明日のおでかけ、行き方調べなきゃ」 「え、洗濯機がエラー!? 説明書どこだっけ……」 家事や子育ては、小さな判断の連続。 一つひとつは些細なのに、夕方にはもう考える力が残ってないーー この本で紹介するのは、 AIをあなたの暮らしに呼んで、日々の余白を増やす方法です。 難しい知識や操作は必要ありません。 思いついたことを、そのまま話しかけるだけ。 「あぁ、どうしよう」「めんどくさい」を 気合いで乗り切る代わりに、AIを使ってみませんか？

取材・文／木下未希 集英社オンライン編集部