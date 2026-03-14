新潟県警は13日、人事を発表した。刑事部長には長岡警察署長の松川寛治氏が就任。警備部長には生活安全部長の小森也寸志氏、新潟警察署長に首席監察官の清水文宏氏が充てられた。また、警視正には5人が昇任する予定。警部・同相当職以上は3月23日付、警部補・同相当職以上は3月27日付となる。人事は以下の通り。

■警視正級

◆警視正

・【刑事部長】松川寛治（長岡警察署長）

・【警備部長】小森也寸志（生活安全部長）

・【新潟警察署長】清水文宏（警務部参事官兼首席監察官）





■部長級警視

◆警視正（退職予定）・【警務部付】須田芳明（地域部長）・【警務部付】清水宏明（刑事部長）・【警務部付】掛神茂幸（交通部長）・【警務部付】近藤孝一（警備部長）・【警務部付】倉石浩之（新潟警察署長）◆警視正昇任予定・【警務部参事官兼首席監察官】白井秀夫（刑事部参事官 刑事部刑事総務課長事務取扱）・【生活安全部長】桑山朗（警務部参事官 警務部警務課長事務取扱 新潟市警察部企画調整課長事務代理）・【地域部長】坪谷佳伸（新潟西警察署長）・【交通部長】山崎勉（交通部参事官 交通部交通企画課長事務取扱）・【長岡警察署長】森山明（生活安全部参事官 生活安全部生活安全企画課長事務取扱）

◆部長級警視

・【刑事部組織犯罪対策本部長】阿部博（刑事部参事官 刑事部捜査第一課長事務取扱）



◆部長級警視（本部参事官）

・【警務部参事官 警務部総務課長事務取扱】中川建市（三条警察署長）

・【警務部参事官 警務部教養課長事務取扱 警務部教養課通訳センター長事務取扱】諸橋堅一（交通部交通指導課長）

・【警務部参事官 警務部広報広聴課長事務取扱】小泉州史（刑事部国際・薬物銃器対策課長）

・【警務部参事官 警務部警務課長事務取扱 新潟市警察部企画調整課長事務取扱】井原謙太（江南警察署長）

・【警務部参事官 警務部留置管理課長事務取扱】川嶋真一（阿賀野警察署長）

・【警務部参事官 警務部監察官室長事務取扱 警務部監察官室表彰管理官事務取扱】永井裕（警務部監察官 警務部監察官室表彰管理官事務取扱）

・【生活安全部参事官 生活安全部生活安全企画課長事務取扱】遠山春則（五泉警察署長）

・【生活安全部参事官 刑事部参事官兼務 生活安全部人身安全対策課長事務取扱 生活安全部少年課長事務取扱】大滝智洋（糸魚川警察署長）

・【生活安全部参事官 生活安全部サイバー犯罪対策課長事務取扱】横山晴章（交通部参事官 交通部交通規制課長事務取扱）

・【地域部参事官 地域部地域課長事務取扱】大竹健一（村上警察署長）

・【刑事部参事官 刑事部刑事総務課長事務取扱】水上英俊（燕警察署長）

・【刑事部参事官 刑事部捜査第一課長事務取扱】星豊（刑事部参事官 刑事部捜査第三課長事務取扱）

・【刑事部参事官 刑事部捜査第三課長事務取扱】長島尋道（小千谷警察署長）

・【刑事部参事官 刑事部組織犯罪対策課長事務取扱】村上知光（小出警察署長）

・【刑事部参事官 刑事部鑑識課長事務取扱】庭野佳明（加茂警察署長）

・【交通部参事官 交通部交通企画課長事務取扱】小泉衛（交通部参事官 交通部運転免許センター長事務取扱）

・【交通部参事官 交通部運転免許センター長事務取扱】桃井克朗（警務部参事官 警務部監察官室長事務取扱）

・【交通部参事官 交通部高速道路交通警察隊長事務取扱】榎本政貴（長岡警察署副署長）

・【警備部参事官 警備部警備第一課長事務取扱】太刀川弘栄（警備部参事官 警備部外事課長事務取扱）

・【警備部参事官 警備部警備第二課長事務取扱】目黒愼一（新潟西警察署副署長）

・【警備部参事官 警備部外事課長事務取扱】村山彰（南魚沼警察署長）





◆部長級警視（署長）

・【新潟東警察署長】渡邉幸治（地域部参事官 地域部地域課長事務取扱）

・【新潟西警察署長】剱物正明（交通部参事官 交通部高速道路交通警察隊長事務取扱）

・【江南警察署長】曽我正毅（新潟警察署副署長）

・【新潟北警察署長】君塚卓也（新潟南警察署長）

・【秋葉警察署長】伊藤泰隆（警備部機動隊長）

・【新潟南警察署長】荒木誠（警務部参事官 警務部広報広聴課長事務取扱）

・【村上警察署長】鈴木忠誠（生活安全部参事官 刑事部刑事総務課参事官兼務 生活安全部人身安全対策課長事務取扱）

・【新発田警察署長】麸澤正敏（新潟北警察署長）

・【五泉警察署長】木村正樹（与板警察署長）

・【燕警察署長】関陽一（生活安全部少年課長 生活安全部少年課少年サポートセンター長事務取扱）

・【三条警察署長】小林茂雄（生活安全部参事官 生活安全部サイバー犯罪対策課長事務取扱）

・【南魚沼警察署長】古泉信也（警務部参事官 警務部教養課長事務取扱 警務部教養課通訳センター長事務代理）

・【柏崎警察署長】大滝勝己（警備部参事官 警備部警備第二課長事務取扱）

・【上越警察署長】長谷川淳（警務部参事官 警務部留置管理課長事務取扱）

・【糸魚川警察署長】加藤大介（警務部監察官 警務部監察官室訟務官事務取扱）

■警視

◆警視（本部課長等）

・【警務部監察官 警務部監察官室訟務官事務取扱】舩見孝雄（刑事部刑事総務課刑事指導官 刑事部刑事総務課取調べ指導官兼務 刑事部刑事総務課通信傍受指導官事務取扱 刑事部刑事総務課犯罪捜査支援室長事務代理）

・【警務部情報管理課長】高野寿夫（警務部警務課警務調査官 警務部警務課次長事務取扱）

・【地域部通信指令課長】川上哲也（新発田警察署副署長）

・【地域部鉄道警察隊長】江部隆雄（地域部通信指令課長）

・【刑事部国際・薬物銃器対策課長】廣田隆司（柏崎警察署副署長）

・【刑事部機動捜査隊長】吉原竜也（刑事部刑事総務課刑事調査官 刑事部刑事総務課次長事務取扱）

・【交通部交通機動隊長】廣田修司（江南警察署副署長）

・【警備部機動隊長】脇屋栄（地域部地域課地域調査官 地域部地域課次長事務取扱）



◆警視（署長）

・【阿賀野警察署長】荒木慎弥（交通部交通企画課交通調査官 交通部交通企画課次長事務取扱）

・【津川警察署長】小俣直孝（刑事部捜査第一課特命捜査室長 刑事部捜査第一課次長事務取扱）

・【加茂警察署長】齋藤浩志（生活安全部生活安全企画課生活安全調査官 生活安全部生活安全企画課次長事務取扱）

・【与板警察署長】石田正博（刑事部機動捜査隊長）

・【小千谷警察署長】村山義徳（燕警察署副署長）

・【小出警察署長】安達一仁（警務部警務課企画室長 警務部警務課新潟中央警察署準備室長兼務）

◆警視

・【警務部総務課取調べ監督室長 警務部総務課次長事務取扱】阿部清治（見附警察署副署長）

・【警務部教養課教養管理官 警務部教養課次長事務取扱】大島貴司（警備部警備第一課警備指導官）

・【警務部警務課警務調査官 警務部警務課次長事務取扱】佐藤忍（妙高警察署副署長）

・【警務部警務課企画室長 新潟市警察部企画調整課企画調整管理官兼務】小林照秀（交通部運転免許センター交通聴聞官）

・【警務部警務課人事管理官】角田雅和（警務部教養課教養管理官 警務部教養課次長事務取扱）

・【生活安全部生活安全企画課付】尾身俊幸（生活安全部生活安全企画課生活安全指導官 生活安全部生活安全企画課許認可管理センター長兼務）

・【生活安全部人身安全対策課人身安全対策官 生活安全部人身安全対策課人身安全緊急対処センター長兼務】松本剛（新潟南警察署副署長）

・【地域部地域課地域調査官 地域部地域課次長事務取扱】川瀬芳幸（上越警察署副署長）

・【刑事部刑事総務課刑事調査官 刑事部刑事総務課次長事務取扱】青木竜輔（刑事部捜査第二課知能犯捜査官 刑事部捜査第二課告訴専門官兼務）

・【刑事部刑事総務課刑事指導官 刑事部刑事総務課取調べ指導官兼務 刑事部刑事総務課通信傍受指導官兼務 刑事部刑事総務課犯罪捜査支援室長兼務】反町哲也（刑事部組織犯罪対策課暴力団対策官 刑事部組織犯罪対策課組織犯罪情報官兼務 刑事部組織犯罪対策課次長事務取扱）

・【刑事部捜査第一課特命捜査室長 刑事部捜査第一課次長事務取扱】磯辺亮太（十日町警察署副署長）

・【刑事部捜査第二課知能犯捜査官 刑事部捜査第二課告訴専門官兼務】桐澤章広（新潟西警察署刑事官 新潟西警察署刑事第二課長事務取扱）

・【刑事部組織犯罪対策課特殊詐欺特別捜査室長】青木充（長岡警察署刑事官）

・【交通部交通企画課交通調査官 交通部交通企画課次長事務取扱】伊藤康司（交通部交通企画課交通指導官）

・【交通部交通企画課交通指導官】高橋克行（交通部交通企画課交通総合対策室長）

・【交通部交通指導課交通捜査室長】柳澤泰人（刑事部捜査第三課広域捜査官 刑事部捜査第三課組織窃盗対策官兼務）

・【警備部警備第一課警備調査官 警備部警備第一課次長事務取扱】高澤直弘（新潟北警察署副署長）

・【警備部警備第一課警備指導官】石川浩倫（警務部広報広聴課報道官）

・【新潟警察署副署長】山川和彦（五泉警察署副署長）

・【新潟東警察署副署長】大塚好司（南魚沼警察署副署長）

・【江南警察署副署長】半戸貴行（警務部広報広聴課けいさつ相談室長）

・【秋葉警察署副署長】菅野麻由子（生活安全部生活安全企画課安全安心推進室長）

・【村上警察署副署長】本間忠（警察学校副校長）

・【新発田警察署副署長】菅原一弥（秋葉警察署副署長）

・【三条警察署副署長】若井誠（警備部警備第二課災害対策管理官）

・【長岡警察署副署長】塚野秀昭（警備部警備第一課警備調査官 警備部警備第一課次長事務取扱）

・【柏崎警察署副署長】小池貴志（上越警察署刑事官）

・【上越警察署副署長】藤ノ木昭朗（佐渡警察署副署長）

・【佐渡警察署副署長】遠藤英樹（上越警察署地域官）



◆警視（退職予定）

・【警務部付】渡辺寿智（刑事部組織犯罪対策本部長）

・【警務部付】荒木勇人（警務部参事官 警務部総務課長事務取扱）

・【警務部付】本間浩信（生活安全部参事官 生活安全部生活保安課長事務取扱）

・【警務部付】帆苅学（刑事部参事官 刑事部組織犯罪対策課長事務取扱）

・【警務部付】江花敏郎（刑事部参事官 刑事部鑑識課長事務取扱）

・【警務部付】稲田淳（警備部参事官 警備部警備第一課長事務取扱）

・【警務部付】笠原収一郎（地域部鉄道警察隊長）

・【警務部付】福井葉子（交通部交通機動隊長）

・【警務部付】細井達彦（新潟東警察署長）

・【警務部付】山崎誠（秋葉警察署長）

・【警務部付】阿部昭（新発田警察署長）

・【警務部付】小林敬治（津川警察署長）

・【警務部付】山岸信行（柏崎警察署長）

・【警務部付】湊克彦（上越警察署長）

・【警務部総務課付】猪又康二（警務部総務課公安委員会事務室長 警務部総務課取調べ監督室長兼務 警務部総務課次長事務取扱）

・【生活安全部人身安全対策課付】大島雅之（生活安全部人身安全対策課人身安全対策官 生活安全部人身安全対策課人身安全緊急対処センター長兼務）

・【交通部交通指導課付】五十嵐武志（交通部交通指導課交通捜査室長）

・【新潟東警察署付】佐藤久信（新潟東警察署副署長）

・【三条警察署付】井藤昭弘（三条警察署副署長）



◆警視（３月23日付、警部補に役降り）

・【刑事部刑事総務課】山本秀樹（刑事部捜査第一課検視官室長 刑事部捜査第一課統括検視官兼務）

■警部（警視昇任予定）

・【警務部広報広聴課報道官】吉田政憲（警務部監察官室次長）

・【警務部広報広聴課けいさつ相談室長】村山誠（刑事部鑑識課次長）

・【生活安全部生活安全企画課生活安全指導官 生活安全部生活安全企画課許認可管理センター長兼務】朝妻拓郎（新潟警察署生活安全課長）

・【生活安全部生活安全企画課安全安心推進室長】高橋雅樹（生活安全部少年課次長）

・【刑事部捜査第一課検視官室長 刑事部捜査第一課統括検視官兼務】水落康友（柏崎警察署刑事課長）

・【刑事部捜査第三課広域捜査官 刑事部捜査第三課組織窃盗対策官兼務】斎藤隆志（警務部留置管理課次長）

・【刑事部組織犯罪対策課暴力団対策官 刑事部組織犯罪対策課組織犯罪情報官兼務 刑事部組織犯罪対策課次長事務取扱】中川康弘（刑事部捜査第二課次長）

・【交通部交通企画課交通総合対策室長】桜井智晃（交通部交通企画課課長補佐）

・【交通部運転免許センター交通聴聞官】中嶋政仁（交通部交通指導課次長）

・【警備部警備第二課災害対策管理官】山崎桂（警備部外事課次長）

・【警察学校副校長】宮内吉弘（刑事部捜査第三課次長）

・【新潟西警察署副署長】小出勤（加茂警察署次長）

・【新潟西警察署刑事官 新潟西警察署刑事第二課長事務取扱】柳伸広（刑事部機動捜査隊副隊長）

・【新潟北警察署副署長】猪俣善彦（村上警察署警務課長）

・【新潟南警察署副署長】高橋亮（警務部監察官室室長補佐）

・【西蒲警察署副署長】相羽崇宏（新潟警察署警備課長）

・【五泉警察署副署長】長井篤（生活安全部サイバー犯罪対策課次長）

・【長岡警察署刑事官】山形武（刑事部捜査第一課課長補佐）

・【見附警察署副署長】中村敏彦（新潟中央警察署生活安全課長）

・【十日町警察署副署長】小林正樹（生活安全部生活保安課次長 生活安全部生活保安課経済環境捜査管理官事務代理）

・【上越警察署刑事官】小山力（刑事部刑事総務課課長補佐）

・【妙高警察署副署長】梅澤圭介（柏崎警察署警務課長）

■警部

◆警部（次長等）

・【警務部留置管理課次長】白井浩（警備部外事課課長補佐）

・【警務部監察官室次長】板越善嗣（刑事部国際・薬物銃器対策課課長補佐）

・【生活安全部生活保安課次長 生活安全部生活保安課経済環境捜査管理官事務代理】大久保明（長岡警察署生活安全課長）

・【地域部通信指令課次長】南波寛明（佐渡警察署刑事課長）

・【刑事部捜査第二課次長】斉藤秀行（新潟北警察署刑事課長）

・【刑事部鑑識課次長】齋藤亮（三条警察署刑事課長）

・【刑事部機動捜査隊副隊長】小林寛明（警務部総務課課長補佐）

・【交通部交通指導課次長】本間淳悟（交通部交通機動隊副隊長 交通部交通機動隊新潟方面隊長兼務）

・【交通部交通規制課次長 交通部交通規制管理官事務代理】若林充能（小出警察署次長）

・【交通部交通機動隊副隊長 交通部交通機動隊新潟方面隊長兼務】神林修（交通部運転免許センターセンター長補佐）

・【交通部高速道路交通警察隊副隊長】横山英之（新潟警察署交通課長）

・【警備部外事課次長】平石英幸（新潟東警察署警備課長）

・【新発田警察署胎内分庁舎所長】富澤保和（小千谷警察署交通課長）

・【阿賀野警察署次長】武井将義（警務部監察官室室長補佐）

・【津川警察署次長】内山利明（新潟中央警察署警備課長）

・【加茂警察署次長】樋口匠（阿賀野警察署次長）

・【与板警察署次長】菅野彰宏（地域部通信指令課次長）

・【小出警察署次長】青山貴（地域部地域課課長補佐）

◆警部

・【警務部総務課課長補佐】浅見武史（刑事部捜査第一課課長補佐）

・【警務部教養課課長補佐】爲ヶ谷俊紀（上越警察署警備課長）

・【警務部広報広聴課課長補佐】小林功太郎（刑事部組織犯罪対策課課長補佐）

・【警務部警務課課長補佐】梅澤毅彦（生活安全部少年課課長補佐）

・【警務部警務課課長補佐】今田豊（刑事部捜査第一課課長補佐）

・【警務部警務課付】佐藤陽水（警務部警務課課長補佐）

・【警務部留置管理課課長補佐】星野将太（小出警察署交通課長）

・【警務部監察官室室長補佐】高橋雅文（刑事部鑑識課課長補佐 刑事部鑑識課機動鑑識隊長岡分駐隊長兼務 刑事部鑑識課機動鑑識隊上越分駐隊長兼務）

・【生活安全部生活安全企画課課長補佐】小田島昭弘（新潟西警察署生活安全課長）

・【生活安全部生活安全企画課課長補佐】野崎健太郎（新潟南警察署生活安全課長）

・【生活安全部生活安全企画課課長補佐】川崎志穂（村上警察署生活安全課長）

・【生活安全部生活安全企画課付】田中幸永子（生活安全部生活安全企画課課長補佐）

・【生活安全部生活安全企画課付】遠山雄大（生活安全部生活安全企画課課長補佐）

・【生活安全部人身安全対策課課長補佐】関根史憲（西蒲警察署生活安全課長）

・【生活安全部少年課課長補佐】中川徳史（江南警察署生活安全課長）

・【生活安全部少年課課長補佐 生活安全部少年課少年事件捜査指導官事務代理】五十嵐孝之（妙高警察署生活安全課長）

・【生活安全部生活保安課課長補佐 生活安全部生活保安課営業秘密保護対策官事務代理】寺崎猛（新潟北警察署生活安全課長）

・【生活安全部サイバー犯罪対策課課長補佐】小竹諭（警務部警務課課長補佐）

・【生活安全部サイバー犯罪対策課課長補佐】野呂一博（新発田警察署生活安全課長）

・【地域部地域課課長補佐】梨本和正（新潟警察署地域第三課長）

・【刑事部刑事総務課課長補佐】星恭子（阿賀野警察署刑事課長）

・【刑事部捜査第一課課長補佐】佐々木英明（新発田警察署刑事課長）

・【刑事部捜査第一課課長補佐】川又弘美（南魚沼警察署刑事課長）

・【刑事部捜査第一課課長補佐 生活安全部人身安全対策課課長補佐兼務】笠原至（上越警察署刑事第一課長）

・【刑事部捜査第一課課長補佐】高地真介（津川警察署刑事課長）

・【刑事部捜査第一課課長補佐】片野裕介（加茂警察署刑事課長）

・【刑事部捜査第一課長岡支所長】池亀匡人（刑事部捜査第一課課長補佐）

・【刑事部捜査第一課付】青木陽介（刑事部捜査第一課課長補佐）

・【刑事部捜査第二課課長補佐 刑事部捜査第二課長岡支所長兼務】山崎聡（地域部通信指令課課長補佐）

・【刑事部捜査第三課課長補佐】齊藤貴之（秋葉警察署警備課長）

・【刑事部組織犯罪対策課課長補佐】米山直人（阿賀野警察署交通課長）

・【刑事部組織犯罪対策課課長補佐】水野大吾（見附警察署刑事課長）

・【刑事部組織犯罪対策課課長補佐】江口出（上越警察署地域第二課長）

・【刑事部組織犯罪対策課課長補佐】小川篤史（上越警察署刑事第二課長）

・【刑事部国際・薬物銃器対策課課長補佐】吉野友浩（小千谷警察署刑事課長）

・【刑事部鑑識課課長補佐 刑事部鑑識課機動鑑識隊長岡分駐隊長兼務 刑事部鑑識課機動鑑識隊上越分駐隊長兼務】本間伸彦（佐渡警察署地域課長）

・【交通部交通企画課課長補佐】林克恒（妙高警察署交通課長）

・【交通部交通指導課課長補佐】奥田香織（江南警察署交通課長）

・【交通部交通指導課課長補佐】齋藤晴也（村上警察署交通課長）

・【交通部交通規制課課長補佐】渡邉正人（西蒲警察署交通課長）

・【交通部運転免許センターセンター長補佐】秋山圭介（新潟西警察署交通課長）

・【交通部運転免許センター長岡支所長】小林尚雄（交通部高速道路交通警察隊新潟分駐隊長）

・【交通部交通機動隊長岡方面隊長】和田正利（十日町警察署交通課長）

・【警備部警備第一課課長補佐】野島毅（警務部総務課課長補佐）

・【警備部警備第一課課長補佐】早川健太郎（警備部外事課課長補佐）

・【警備部警備第二課課長補佐】高宮諭（南魚沼警察署警備課長）

・【警備部外事課課長補佐】坂牧篤（警備部警備第一課課長補佐）

・【警備部機動隊付】笠原健人（警備部機動隊隊長補佐）

・【警察学校校長補佐 警察学校主任教官兼務】氏田和秀（警備部警備第一課課長補佐）

・【警察学校付】荒井大輔（警察学校校長補佐）

・【新潟警察署留置管理課長】石口博章（刑事部組織犯罪対策課課長補佐）

・【新潟警察署生活安全課長】門間宏幸（新潟東警察署生活安全課長）

・【新潟警察署地域第一課長】関口陽子（上越警察署地域第三課長）

・【新潟警察署交通課長】山田展史（交通部交通指導課課長補佐）

・【新潟警察署警備課長】平野大輔（三条警察署警備課長）

・【新潟警察署付】田中康之（新潟警察署地域第一課長）

・【新潟東警察署警務課長】恩田一也（長岡警察署警務課長）

・【新潟東警察署生活安全課長】長井卓也（生活安全部生活保安課課長補佐）

・【新潟東警察署地域課長】新保秀登（新潟北警察署地域課長）

・【新潟東警察署警備課長】横山佳典（警備部警備第二課課長補佐）

・【新潟西警察署警務課長】山田智幸（江南警察署警務課長）

・【新潟西警察署留置管理課長】関正彦（新発田警察署留置管理課長）

・【新潟西警察署生活安全課長】草野光政（生活安全部生活保安課課長補佐 生活安全部生活保安課営業秘密保護対策官事務代理）

・【新潟西警察署刑事第一課長】司山佳広（刑事部刑事総務課課長補佐）

・【新潟西警察署交通課長】大槻誠（交通部高速道路交通警察隊湯沢分駐隊長）

・【新潟西警察署警備課長】楠知民（燕警察署地域課長）

・【新潟西警察署付】清水勇人（新潟西警察署警備課長）

・【江南警察署警務課長】小池敦（上越警察署交通課長 交通部交通指導課交通反則通告センター上越支所長兼務）

・【江南警察署生活安全課長】齋藤直史（燕警察署生活安全課長）

・【新潟北警察署生活安全課長】渡辺勇輝（生活安全部サイバー犯罪対策課課長補佐）

・【新潟北警察署地域課長】小杉敦秀（与板警察署次長）

・【新潟北警察署刑事課長】高橋明紀（新潟南警察署刑事課長）

・【新潟北警察署警備課長】岡澤克浩（警備部警備第二課課長補佐）

・【秋葉警察署刑事課長】佐藤栄作（十日町警察署地域課長）

・【新潟南警察署刑事課長】佐藤雄一（見附警察署地域課長）

・【西蒲警察署警務課長】江部桂（新潟西警察署留置管理課長）

・【西蒲警察署生活安全課長】岡村勇樹（秋葉警察署生活安全課長）

・【西蒲警察署交通課長】鈴木久美子（交通部運転免許センター長岡支所長）

・【村上警察署警務課長】岩嶋健一（警務部広報広聴課課長補佐）

・【村上警察署生活安全課長】高村明人（南魚沼警察署生活安全課長）

・【村上警察署刑事課長】内山貴幸（新潟南警察署交通課長）

・【村上警察署交通課長】大沼修一（交通部交通機動隊長岡方面隊長）

・【村上警察署付】新保雄太朗（村上警察署刑事課長）

・【新発田警察署生活安全課長】遠山雄一（生活安全部サイバー犯罪対策課課長補佐）

・【新発田警察署刑事課長】田邊博康（妙高警察署刑事課長）

・【津川警察署刑事課長】近藤拓弥（西蒲警察署警務課長）

・【五泉警察署付】野平賢（五泉警察署刑事課長）

・【燕警察署地域課長】石井健太（新潟西警察署刑事第一課長）

・【燕警察署刑事課長】高倉雅大（刑事部捜査第二課課長補佐・刑事部捜査第二課長岡支所支所長）

・【三条警察署警務課長】小林奈峰（新潟警察署留置管理課長）

・【三条警察署刑事課長】折橋剛史（警務部警務課課長補佐）

・【三条警察署交通課長】工藤紀行（交通部交通指導課課長補佐）

・【三条警察署警備課長】吉田宏（警備部警備第二課課長補佐）

・【加茂警察署刑事課長】高橋宏昭（上越警察署地域第一課長）

・【長岡警察署警務課長】川住肇（新潟西警察署警務課長）

・【長岡警察署生活安全課長】高橋俊充（生活安全部少年課課長補佐・生活安全部少年課少年事件捜査指導官）

・【長岡警察署刑事第一課長】廣川雄一（秋葉警察署刑事課長）

・【見附警察署地域課長】石田貞幸（長岡警察署刑事第一課長）

・【見附警察署刑事課長】板谷太一（江南警察署地域課長）

・【小千谷警察署刑事課長】瀬川裕貴（長岡警察署地域第二課長）

・【小出警察署刑事課長】佐藤政樹（糸魚川警察署地域課長）

・【小出警察署付】佐藤雅人（小出警察署刑事課長）

・【十日町警察署交通課長】小池裕一（交通部交通機動隊上越方面隊長）

・【南魚沼警察署警務課長】今井秀樹（三条警察署警務課長）

・【南魚沼警察署地域課長】加藤博章（柏崎警察署交通課長）

・【南魚沼警察署刑事課長】南雲正毅（刑事部捜査第一課課長補佐 生活安全部人身安全対策課課長補佐兼務）

・【南魚沼警察署付】横山芳樹（南魚沼警察署地域課長）

・【柏崎警察署警務課長】細川尚樹（上越警察署警務課長）

・【柏崎警察署刑事課長】山後祐一郎（刑事部組織犯罪対策課課長補佐）

・【柏崎警察署交通課長】柳昭平（糸魚川警察署交通課長）

・【上越警察署警務課長】今川佳彦（交通部高速道路交通警察隊副隊長）

・【上越警察署地域第一課長 上越警察署地域官事務代理】関口竜太（新潟東警察署地域課長）

・【上越警察署刑事第一課長】佐藤亮（南魚沼警察署警務課長）

・【上越警察署刑事第二課長】菅原次男（糸魚川警察署刑事課長）

・【上越警察署交通課長 交通部交通指導課交通反則通告センター上越支所長兼務】甲野勝昭（三条警察署交通課長）

・【上越警察署警備課長】富井徹（警備部警備第一課課長補佐）

・【妙高警察署刑事課長】大塚正司（刑事部捜査第一課長岡支所長）

・【糸魚川警察署刑事課長】伊藤明寛（妙高警察署地域課長）

・【佐渡警察署刑事課長】小野塚晴俊（燕警察署刑事課長）

・【佐渡警察署付】丸山慶太（佐渡警察署生活安全課長）



◆警部（退職予定）

・【新潟北警察署付】渡邊良孝（新潟北警察署警備課長）

・【津川警察署付】二宮寛（津川警察署次長 津川警察署警務課長事務取扱）



◆警部（警部補に役降り）

・【刑事部機動捜査隊】山田次郎（新発田警察署胎内分庁舎所長）

・【五泉警察署】瀧澤勝巳（新潟東警察署警務課長）

・【小出警察署】曽根正英（柏崎警察署地域課長）

■警部補

◆警部補（警部昇任予定）

・【警務部警務課】布敦子（刑事部機動捜査隊）

・【地域部地域課】山際佳（警察学校）

・【地域部通信指令課】外山陽一郎（刑事部刑事総務課）

・【交通部交通機動隊上越方面隊長】佐野衛（交通部交通規制課）

・【交通部高速道路交通警察隊湯沢分駐隊長】吉澤伸幸（佐渡警察署）

・【警備部警備第一課】落合美春（新発田警察署）

・【警備部機動隊】松林理央（警察学校）

・【新潟警察署地域第三課長】藤田純平（交通部交通指導課）

・【新潟警察署新潟駅前交番所長】上村康弘（刑事部組織犯罪対策課）

・【江南警察署地域課長】斎藤裕明（警備部警備第二課）

・【江南警察署交通課長】笠原一哉（刑事部機動捜査隊）

・【秋葉警察署生活安全課長】池田憲朗（生活安全部生活保安課）

・【秋葉警察署警備課長】青木みどり（警察学校）

・【新潟南警察署生活安全課長】星野王子（生活安全部生活安全企画課）

・【新発田警察署留置管理課長】西村真護（刑事部刑事総務課）

・【阿賀野警察署刑事課長】滝寺充（刑事部刑事総務課）

・【阿賀野警察署交通課長】駒形和成（新潟警察署）

・【五泉警察署刑事課長】藤田優（刑事部捜査第三課）

・【燕警察署生活安全課長】河治春樹（生活安全部サイバー犯罪対策課）

・【長岡警察署地域第二課長】伊藤広人（警備部警備第一課）

・【小千谷警察署交通課長】西巻克己（交通部交通指導課）

・【小出警察署交通課長】篠田誠（佐渡警察署）

・【南魚沼警察署生活安全課長】田中茂雄（生活安全部人身安全対策課）

・【南魚沼警察署警備課長】頓所雄一（警備部警備第一課）

・【柏崎警察署地域課長】南部允彦（警察学校）

・【妙高警察署生活安全課長】新井田亮（新潟警察署）

・【妙高警察署地域課長】田中浩司（警備部警備第二課）

・【妙高警察署交通課長】菊池俊幸（交通部交通企画課）

・【糸魚川警察署生活安全課長】岡田翼（生活安全部少年課）

・【糸魚川警察署地域課長】長谷川淳（刑事部組織犯罪対策課）

・【糸魚川警察署交通課長】鈴木光（警務部警務課）

・【佐渡警察署生活安全課長】山口圭太（生活安全部生活保安課）

・【佐渡警察署地域課長】金子峰登（加茂警察署）

■一般職員

◆部長級

・【警務部参事官 警務部会計課長事務取扱】伊藤由美香（警務部参事官 警務部装備施設課長事務取扱）

・【警務部参事官 警務部装備施設課長事務取扱】中村誠（警務部会計課監査室長）

・【警務部参事官 警務部厚生課長事務取扱】小口悦二郎（警務部参事官 警務部情報管理課長事務取扱）



◆部長級（退職予定）

・【警務部付】内山卓哉（警務部参事官 警務部会計課長事務取扱）

・【警務部付】小林正春（警務部参事官 警務部厚生課長事務取扱）



◆部長級（副参事に役降り）

・【刑事部科学捜査研究所科長 刑事部科学捜査研究所文書鑑定官事務代理】近藤光夫（刑事部参事官 刑事部科学捜査研究所長兼務）



◆課長級

・【警務部総務課公安委員会事務室長】小山めぐみ（長岡警察署会計官）

・【警務部警務課給与管理官】菅家康則（警務部装備施設課施設管理官）

・【警務部警務課犯罪被害者支援室長】古泉清幸（新潟東警察署会計官 新潟東警察署会計課長事務取扱）

・【警務部会計課監査室長】大門正道（警務部会計課会計管理官 警務部会計課次長事務取扱）

・【警務部会計課会計管理官 警務部会計課次長事務取扱】剱物美奈子（警察学校事務長）

・【警務部装備施設課施設管理官】山口正和（上越警察署会計官 上越警察署会計課長事務取扱）

・【警務部厚生課健康管理室長】水口忍（警務部警務課犯罪被害者支援室長）

・【警務部情報管理課情報企画官 警務部情報管理課次長事務取扱】五十嵐トモ子（警務部警務課給与管理官）

・【警務部厚生課厚生管理官 警務部厚生課次長事務取扱】音田優美（警務部厚生課健康管理室長）

・【刑事部科学捜査研究所所長 刑事部科学捜査研究所法医鑑定官事務取扱】鷲見博和（刑事部科学捜査研究所法医鑑定官 刑事部科学捜査研究所次長事務取扱）

・【交通部運転免許センター運転適性相談室長 交通部運転免許センター試験管理官兼務】鈴木晴樹（警務部情報管理課情報企画官 警務部情報管理課次長事務取扱）

・【警察学校事務長】加藤浩昭（交通部運転免許センター運転適性相談室長 交通部運転免許センター試験管理官兼務）

・【新潟東警察署会計官 新潟東警察署会計課長事務取扱】五十嵐万里子（警務部厚生課厚生管理官 警務部厚生課次長事務取扱）

◆課長級（課長級昇任予定）

・【長岡警察署会計官】土田早苗（警務部会計課課長補佐）

・【上越警察署会計官 上越警察署会計課長事務取扱】小山勝司（警務部警務課課長補佐）



◆課長補佐級（課長補佐）

・【警務部警務課課長補佐】渡邉洋（新発田警察署会計課長）

・【警務部会計課課長補佐】齋藤美香子（警務部装備施設課課長補佐）

・【警務部監察官室室長補佐】高橋昌宏（交通部高速道路交通警察隊隊長補佐）

・【生活安全部少年課課長補佐】冨田俊輔（生活安全部少年課少年サポート上越支所長）

・【刑事部刑事総務課課長補佐】平原敏行（交通部運転免許センターセンター長補佐）

・【交通部運転免許センターセンター長補佐】太田理（警備部警備第一課課長補佐）

・【交通部運転免許センター上越支所長】竹田常昭（刑事部刑事総務課課長補佐）

・【警備部警備第一課課長補佐】森谷仁（新潟北警察署会計課長）

・【新潟南警察署会計課長】井上正子（地域部地域課課長補佐）

・【新発田警察署会計課長】鈴木裕介（警務部会計課課長補佐）

・【阿賀野警察署会計課長】五十嵐稔（警務部厚生課課長補佐）

・【長岡警察署会計課長】中村ゆかり（与板警察署会計課長）

◆課長補佐級（課長補佐昇任予定）

・【警務部会計課副参事】高橋正義（交通部運転免許センター副参事）

・【南魚沼警察署会計課長】小林美奈子（小出警察署会計課長）



◆課長補佐級（副参事）

・【警務部会計課副参事】新野裕康（阿賀野警察署会計課長）

・【警務部装備施設課副参事】遠藤豊（南魚沼警察署会計課長）

・【警務部厚生課副参事】樋浦佳子（燕警察署会計課長）

・【生活安全部少年課少年サポート上越支所長】渡邊美香（生活安全部少年課副参事）

・【地域部地域課副参事】志田尚美（警務部監察官室副参事）

・【交通部交通規制課副参事】廣川洋史（交通部交通指導課副参事）

・【交通部運転免許センター副参事】瀬川亜沙美（交通部運転免許センター上越支所長）

・【交通部交通機動隊副参事】平井浩一（交通部交通企画課副参事）

・【交通部高速道路交通警察隊副参事】安達修（交通部交通機動隊副参事）

・【警備部機動隊副参事】中嶋晃子（新潟中央警察署会計課長）

・【江南警察署会計課長】荒井亜紀子（五泉警察署会計課長）

・【新潟北警察署会計課長】磯部佳代子（新潟南警察署会計課長）

・【西蒲警察署会計課長】石原由美（新潟警察署会計課長）

・【五泉警察署会計課長】渡邊由紀子（警備部機動隊副参事）

・【燕警察署会計課長】深澤和幸（交通部運転免許センター副参事）

・【見附警察署会計課長】渡邊さちえ（長岡警察署会計課長）

◆課長補佐級（退職予定）

・【警務部教養課付】渡邊雄二（警務部教養課副参事）

・【警務部装備施設課付】川村学（警務部装備施設課副参事 警務部装備施設課自動車整備工場長事務取扱）

・【西蒲警察署付】小島哲子（西蒲警察署会計課長）



◆課長補佐級（副参事に役降り）

・【交通部交通企画課課長補佐】高井正弘（江南警察署会計課長）

・【与板警察署会計課長】鳥越時夫（見附警察署会計課長）



◆係長級（課長補佐級副参事昇任予定）

・【交通部運転免許センター】大場舞子（警備部警備第一課）

・【新潟警察署会計課長】佐藤佳慶（警務部会計課）

・【小出警察署会計課長】樋口圭太（交通部交通規制課）



◆警視（退職予定）

・徳永吉弘（新潟中央警察署長）



◆警部（４月１日付、警視昇任予定）

・【長岡警察署地域官】椛澤一弥（新潟中央警察署地域課長）



◆警部

・【新潟南警察署交通課長】斉藤篤志（新潟中央警察署交通課長）

◆採用（警視）

・【生活安全部参事官 生活安全部生活保安課長事務取扱】松澤忍（警察庁）

・【交通部参事官 交通部交通規制課長事務取扱】南雲貴弘（警察庁）

・【交通部交通指導課長】大石智昭（関東管区警察局）

・【生活安全部生活安全企画課生活安全調査官 生活安全部生活安全企画課次長事務取扱】西山賢一（警察庁）



◆派遣終了（警視）

・【燕警察署副署長】金塚傑之（交通部交通企画課交通安全対策管理官（知事部局派遣））

・【南魚沼警察署副署長】寺谷文夫（警備部警備第二課災害対策管理官（知事部局派遣））



◆派遣（警視）

・【刑事部刑事総務課課付】藤山大祐（新潟警察署刑事官）

・【警備部警備第二課災害対策管理官】瀬下拓也（村上警察署副署長）



◆派遣（警視昇任予定）

・【交通部交通企画課交通安全対策管理官（知事部局）】乙川雅貴（交通部交通規制課次長 交通部交通規制管理官事務代理）



◆派遣終了（警部）

・【生活安全部生活保安課課長補佐】阿部篤史（生活安全部生活安全企画課課長補佐（知事部局派遣））



◆派遣（警部）

・【生活安全部生活安全企画課課長補佐（知事部局）】佐藤友一（糸魚川警察署生活安全課長）



◆派遣終了（警部昇任予定）

・【十日町警察署地域課長】櫻井克哉（交通部高速道路交通警察隊（関東管区警察局派遣））

新潟県警察人事異動（2026年4月1日付）

◆出向（警視）

・【辞職（警察庁へ）】中島陵（警務部警務課人事管理官）

・【辞職（警察庁へ）】樺澤崇一郎（刑事部組織犯罪対策課特殊詐欺特別捜査室長）

・【辞職（関東管区警察局へ）】佐藤亮（西蒲警察署副署長）

・【辞職（警察庁へ）】吉田雅行（長岡警察署地域官）



◆採用（警部）

・【警務部監察官室室長補佐】平野章（関東管区警察学校）

・【生活安全部サイバー犯罪対策課次長】金子健太（関東管区警察局）

・【刑事部捜査第一課課長補佐】田中鋭（関東管区警察学校）

・【刑事部捜査第三課次長】西田健太（関東管区警察局）



◆採用（課長補佐級（副参事））

・【警務部厚生課副参事】稲月恵子（新発田地域振興局健康福祉環境部）



◆出向（警部）

・【辞職（警察庁へ）】佐藤陽水（警務部警務課付）

・【辞職（警察庁へ）】遠山雄大（生活安全部生活安全企画課付）

・【辞職（警察庁へ）】笠原健人（警備部機動隊付）

・【辞職（警察庁へ）】田中康之（新潟警察署付）

・【辞職（警察庁へ）】清水勇人（新潟西警察署付）

・【辞職（警察庁へ）】新保雄太朗（村上警察署付）

・【辞職（警察庁へ）】横山芳樹（南魚沼警察署付）

・【辞職（警察庁へ）】丸山慶太（佐渡警察署付）

・【辞職（関東管区警察局へ）】青木陽介（刑事部捜査第一課付）

・【辞職（関東管区警察学校へ）】荒井大輔（警察学校付）

・【辞職（関東管区警察学校へ）】野平賢（五泉警察署付）

・【辞職（関東管区警察学校へ）】佐藤雅人（小出警察署付）

■4月1日組織改正

◆警視正

・【新潟中央警察署長】清水文宏（新潟警察署長）



◆部長級警視（本部参事官）

・【生活安全部参事官 刑事部参事官兼務 生活安全部人身安全・少年課長事務取扱】大滝智洋（生活安全部参事官 刑事部参事官兼務 生活安全部人身安全対策課長事務取扱 生活安全部少年課長事務取扱）



◆警視（本部課長等）

・【警務部情報技術企画課長】高野寿夫（警務部情報管理課長）



◆警視

・【警務部警務課企画室長 新潟市警察部企画調整課企画調整管理官兼務 警務部警務課組織構造改革室長兼務】小林照秀（警務部警務課企画室長 新潟市警察部企画調整課企画調整管理官兼務）

・【生活安全部人身安全・少年課人身安全対策官 生活安全部人身安全・少年課人身安全緊急対処センター長兼務】松本剛（生活安全部人身安全対策課人身安全対策官 生活安全部人身安全対策課人身安全緊急対処センター長兼務）

・【生活安全部人身安全・少年課少年保護対策官 生活安全部人身安全・少年課少年事件捜査指導官兼務 生活安全部人身安全・少年課少年サポートセンター長兼務】江口雅之（新潟中央警察署副署長）

・【刑事部刑事総務課適正捜査指導官 刑事部刑事総務課取調べ指導官兼務 刑事部刑事総務課通信傍受指導官兼務 刑事部刑事総務課犯罪捜査支援室長兼務】反町哲也（刑事部刑事総務課刑事指導官 刑事部刑事総務課取調べ指導官兼務 刑事部刑事総務課通信傍受指導官兼務 刑事部刑事総務課犯罪捜査支援室長兼務）

・【新潟中央警察署副署長】山川和彦（新潟警察署副署長）

・【新潟中央警察署地域官】仲丸慎一（新潟警察署地域官）



◆警視昇任

・【新潟中央警察署刑事官】亀知範（新潟中央警察署刑事課長）

◆警部（次長等）

・【生活安全部人身安全・少年課次長】清野純一（生活安全部人身安全対策課次長）



◆警部

・【生活安全部人身安全・少年課課長補佐】市井天（生活安全部人身安全対策課課長補佐）

・【生活安全部人身安全・少年課課長補佐】大島裕司（生活安全部人身安全対策課課長補佐）

・【生活安全部人身安全・少年課課長補佐】関根史憲（生活安全部人身安全対策課課長補佐）

・【生活安全部人身安全・少年課課長補佐】五十嵐孝之（生活安全部少年課課長補佐）

・【生活安全部人身安全・少年課課長補佐】中川徳史（生活安全部少年課課長補佐）

・【新潟中央警察署警務課長】近藤弘文（新潟警察署警務課長）

・【新潟中央警察署留置管理課長】石口博章（新潟警察署留置管理課長）

・【新潟中央警察署生活安全課長】門間宏幸（新潟警察署生活安全課長）

・【新潟中央警察署地域第一課長】関口陽子（新潟警察署地域第一課長）

・【新潟中央警察署地域第二課長】桑原真（新潟警察署地域第二課長）

・【新潟中央警察署刑事第一課長】小野大樹（新潟警察署刑事第一課長）

・【新潟中央警察署刑事第二課長】瀧澤義和（新潟警察署刑事第二課長）

・【新潟中央警察署交通課長】山田展史（新潟警察署交通課長）

・【新潟中央警察署警備課長】平野大輔（新潟警察署警備課長）

・【津川警察署刑事生活安全課長】近藤拓弥（津川警察署刑事課長）

・【上越警察署地域課長】関口竜太（上越警察署地域第一課長 上越警察署地域官事務代理）



◆警部昇任

・【新潟中央警察署地域第三課長】藤田純平（新潟警察署地域第三課長）

・【新潟中央警察署新潟駅前交番所長】上村康弘（新潟警察署新潟駅前交番所長）

■一般職員

◆課長級

・【警務部情報技術企画課情報企画官 警務部情報技術企画課次長事務取扱】五十嵐トモ子（警務部情報管理課情報企画官 警務部情報管理課次長事務取扱）

・【警務部情報技術企画課情報システム管理官】高橋直樹（警務部情報管理課情報システム管理官）

・【新潟中央警察署会計官】五十嵐和久（新潟警察署会計官）



◆課長補佐級（課長補佐）

・【警務部情報技術企画課課長補佐】佐藤みのり（警務部情報管理課課長補佐）

・【生活安全部人身安全・少年課課長補佐】冨田俊輔（生活安全部少年課課長補佐）



◆課長補佐級（課長補佐昇任）

・【警務部情報技術企画課課長補佐】堀越洋（警務部情報管理課副参事）

・【警務部情報技術企画課課長補佐】渡邉由果（警務部情報管理課副参事）



◆課長補佐級（副参事）

・【警務部情報技術企画課副参事】高桑健一（警務部情報管理課副参事）

・【警務部情報技術企画課副参事】成田智絵子（警務部情報管理課副参事）

・【生活安全部人身安全・少年課少年サポート新潟支所長】上村順子（生活安全部少年課少年サポート新潟支所長）

・【生活安全部人身安全・少年課少年サポート長岡支所長】藤田優子（生活安全部少年課少年サポート長岡支所長）

・【生活安全部人身安全・少年課少年サポート上越支所長】渡邊美香（生活安全部少年課少年サポート上越支所長）



◆課長補佐級（副参事昇任）

・【警務部情報技術企画課副参事】樋口彰剛（警務部情報管理課）

・【新潟中央警察署会計課長】佐藤佳慶（新潟警察署会計課長）