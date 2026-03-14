２０２６年３月１１日で東日本大震災の発生から１５年となりました。震災では津波で甚大な被害となりました。

【画像を見る】高さが足りない？本州最南端の町に設置された「津波避難タワー」

そんな中、近畿・徳島で津波被害が心配されるのは南海トラフ地震。今後３０年の発生確率は「６０％から９０％程度以上」とされています。

和歌山県串本町では最悪の場合、地震から最短で２分後に津波が到着するおそれがあり、全国で最も早い想定がされています。しかし、津波から避難するための施設に課題が。住民たちの津波対策の取り組みを取材しました。

“本州最南端の町”に設置された津波避難タワー



民間ロケット「カイロス」の打ち上げ挑戦で注目されている和歌山県串本町。太平洋に突き出した本州最南端の町です。

その串本町の中心部で区長を務めている東敏洋さん（７２）。南海トラフ地震への備えである「ある施設」について頭を悩ませているといいます。

それが…

（串本町・堀笠嶋地区 東敏洋区長）「ここが津波避難タワー。近所の人はここへ集まる人が多いと思う」

民家に囲まれるように建っているのは、津波が襲ってきた際に避難するためのタワーです。東日本大震災が起きる前の２００６年に串本町が設置しました。

津波避難タワーの高さが足りない！？

当時、この地区で想定されていた津波の高さは最大２ｍ。このタワーの高さは５．６ｍとそれを大きく上回っています。

ところが…

（串本町・堀笠嶋地区 東敏洋区長）「このタワーの高さが足りない。津波が来たときに『ここは安全ではない』と」

東日本大震災受け「津波の想定」が変更

１５年前の３月１１日起きた東日本大震災で津波などによって甚大な被害が出たことから、国は防災政策を大きく転換。考えうる最大の地震と津波を想定し対策をとることにしました。

それに伴って和歌山県串本町の堀笠嶋地区では、津波の想定が最大２ｍから最大６．４ｍと大きく引き上げられました。

震災前に建てられたこの津波避難タワーの高さは５．６ｍのため、高さが８０ｃｍ足りないのです。

（串本町・堀笠嶋地区 東敏洋区長）「『高さ足りんのやろ』『津波避難タワーに行っても安全じゃないんでしょ』、このような話は（住民から）伝わってくる。私たちも強く『ここが安全です』となかなか言いにくい」

津波避難タワーでは「高さが足りない」避難ビルでは「間に合わない」 考えられる可能性

この地区の周辺には、タワーから約３００ｍ離れた場所に避難が可能な５階建てのビルがあります。しかし、海に近づいていくことになるため、避難が間に合わなくなるおそれがあります。

一方で、このタワーに逃げた場合はもし最悪規模の津波が来ると高さが足りず、助からないおそれがあるという状況に置かれています。

（串本町・堀笠嶋地区 東敏洋区長）「足腰が弱いので、タワーにしか来られない人も多数いる。私たち自身やっぱり不安があります」

避難タワーの作り直しなども検討も…課題は

避難タワーを作り直したり、増やしたりすることはできないのでしょうか。串本町も検討を進めているといいますが…

（串本町総務課防災・防犯グループ 岡田真一班長）「（今あるタワーの）建設費用が１０００万円～２０００万円程度だったんですが、（現在は）２億円～２億５０００万円程度の見積もりになり、当時と比べると１０倍程度」

建設資材や人件費が大幅に高騰していて、予算の確保が難しいといいます。さらに…

（串本町総務課防災・防犯グループ 岡田真一班長）「新たに建設する用地の確保が、なかなか難しい状況」

浮上した課題を訓練などの“工夫”で対策

津波避難タワーに浮上している課題。そんな中、住民たちによる工夫が始まっています。

去年１１月、「世界津波の日」にあわせて行われた津波避難訓練。

串本町には、ＪＲきのくに線が通っていて、踏切まで迂回すると避難に時間がかかります。そのためＪＲ西日本と交渉し、緊急時は線路を渡って避難できるようにしました。

避難場所のビルは暗証番号式に変更

津波の際の避難場所になっているビルでは、普段は企業が使っていてカギを持っている人が来ないと入れませんでした。

そこで去年、企業と交渉してカギを暗証番号式に変更し、番号を住民に共有してもらいました。

（住民 ８０代）「やっぱり生きたい！死にたくない。この年になっても。頑張ってここまで逃げるようにします」

地元の高校生が立ち上がる！

さらに今年、新たな動きが。立ち上がったのは地元・串本古座高校の生徒たちです。訪れたのは地域の高齢者の家です。

（高校生）「南海トラフ地震が起こったときどう動きますか？」

（住民）「避難しますね」

（高校生）「どちらへ避難？」

（住民）「串本古座高校が避難先になっていますけど、潮岬の県道に行こうかなという気持ちがあります」

防災アンケート実施 ４４件のうち3割は避難を考えず…

高校生たちが避難場所や経路などを聞き取る防災アンケートを行いました。４４件のアンケートの結果、約７割の人は津波からの避難場所を決めていましたが…

「避難経路が厳しい」「考えんようにしている」といった声もあることが分かりました。



そんな中、高校生たちの訪問を受け、意識が変わった高齢者も…

（住民）「アンケートが終わったあとに、避難場所まで２人で散歩してみようかという話になった」

（住民）「（高校生から）力をもらって、兄ちゃんらの顔を思い浮かべて坂道走らんと」

住民ひとりひとりが取り組む 「南海トラフ」への備え



また、生徒たちはアンケート結果をもとに高齢者に必要な地震対策などを考えていて、今後、町役場への提案などを行う予定です。

（串本古座高校 川野煌真さん）「家具の固定をしてくれたって？」

（串本古座高校 雑賀望さん）「高齢の方は高いところの固定がきついと思う」

（串本古座高校 川野煌真さん）「家具の固定できてない人も何人かいたので、それこそ町役場の人に家具の固定を全部してもらうとか」

いつか必ず発生する南海トラフ地震。共に助かるために何ができるのか、住民ひとりひとりが取り組み始めています。

（2026年3月11日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」内『特集』より）