お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が13日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。タレント指原莉乃（33）とのエピソードを語った。

今回のゲストは、指原プロデュースのアイドルグループ「＝LOVE」の大谷映美里。大谷は「指原さんから“私はバラエティーの全ては後藤さんに教えていただいたんだよ”って聞いて。具体的に何を教えたのかなって凄い気になってて」と質問した。

「今夜くらべてみました」などで共演した後藤は「番組ずっと一緒にやってたからね。最初にあいつがバラエティーやり出したころに一緒にやってたからっていうのがあると思うんですけど。だんだん指原がステップアップして、いろんな人と仕事するようになって。しょっちゅうLINEで“今度こういう番組でこういう内容があるんですけど、立ち位置的にどうしたらいいんですかね？”って来るんです」とし、長文で事細かくアドバイスを送ったことが。

「ほなあいつ、“打ち間違え”って言ってたんですけど、俺は嘘やと思ってる。俺が長文で打ったら、スタンプで“ほっといてください”って。最悪やこいつ！1時間ぐらいかけてやったのに」と仲の良さが伝わるやり取りを明かして笑わせた。