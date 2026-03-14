元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、13日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日＆ザワつく！路線バスで寄り道の旅 合体SP」（午後6時50分）に出演。誕生日プレゼントのお返しについて話した。

1月26日の誕生日で還暦を迎えた一茂は、司会のサバンナ高橋茂雄（50）からプレゼントをもらったことを明かした。自身が表紙の38年前の漫画雑誌が額装されたもの。するとバイオリニスト高嶋ちさ子（57）は「プレゼントは保留してもらってもいいですか。私としたことが…痛恨のミスです」と一茂の誕生日を忘れていたという。高嶋は「私の特技は人の誕生日を忘れることなんです」と苦笑い。

一茂は「いやいや、この話はこれで。今日で終わりたいと思います」と引き取り、「俺も人の誕生日忘れるから。誕生日プレゼントをもらったら、そのまま返しちゃうのよ」と、もらったらすぐにお返しのプレゼントをすると話した。

「人の誕生日、おぼえていないから。本当に申し訳ないけど、おふくろの誕生日も、おふくろが天国に行って5年後に知ったんだから」と暴露。親交がある俳優の坂上忍（58）から毎年誕生日プレゼントをもらうという。「俺、（坂上の誕生日を）おぼえられないの分かっているから、その分も坂上君に返しちゃってるの」。そして「相手の誕生日に返すのはできないの。自信がないの、まったく。だからもらった次の週に返す」と話した。