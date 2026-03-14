夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第59回はムード歌謡グループの純烈。戦隊ヒーロー出身の俳優たちがグループを結成するまでの意外な真実を明かします。

【写真を見る】「純烈はオレが面倒を見るしかねぇなぁ」…グループ結成のきっかけになったムード歌謡の大御所

「一緒に紅白歌合戦、行かねぇか」

ムード歌謡グループ「純烈」は「あの一言」からではなく、「あの曲」がすべての始まりだった――それは前川清が歌う「長崎は今日も雨だった」。

悲願だった紅白初出場（2018年）

もともと純烈は、戦隊ヒーロー出身の俳優らがメンバーだが、企画・立案、言い出しっぺはリーダーの酒井一圭（50）。

07年、酒井は自主映画の撮影で左足脱臼、脛を複雑骨折する大けがをし、手術した。医者には「歩けなくなるかもしれない」と言われ、40日間も入院。頭の中は今後のことと、家族のことでいっぱい。

そんな中、天からの予言のような不思議なことが起きた。メンバー5人を前にしてのインタビューで、酒井がその時のことをこう語っている。

〈呆然としていた時、なぜか毎晩、夢の中に「内山田洋とクール・ファイブ」が出てきて、前川さんが「長崎は今日も雨だった」を歌うんです。前川さんの大ファンだったというわけでもないのに。それである時、ハッと気づいたんです。前川さんもバックコーラスも歩いていないって。歩かなくても、人を喜ばすことができると教えてくれたのかなと。そこで、退院してまだ松葉杖状態の時に「ムード歌謡をやる！」と宣言……〉

ケガをして歩けない酒井と、棒立ちで歌う前川のオーバーラップという、実に摩訶不思議な光景だが、「♪ああああ〜、長崎は今日も雨だった」のフレーズが、その後の酒井と純烈のメンバーの運命を決めた。

酒井が最初に声をかけたのがボーカル担当の白川裕二郎（49）。戦隊ものに出演して知り合った白川をファミレスに呼び出し、大胆にも「一緒に紅白歌合戦、行かねえか」と口説いた。

最年少だった後上翔太（39）はデビューがまだ決まっていないのに、「デビューは決まっている」という酒井の言葉を鵜呑みにしてメンバーに加わった。

「涙の銀座線」でメジャーデビューしたのが2010年。当時のメンバーは酒井、白川、後上、小田井涼平、友井雄亮、林田達也の6人だった。紅白出場は18年（林田は16年に脱退）。この時、メンバーの平均身長は183センチ。日本でもっとも高身長の異色のユニットだったと思う。

「紅白に落選した純烈です」

メンバー全員のインタビュー、それとは別に各メンバー2回ずつの連載、合計10回を行ったのはその前年の17年だった。正直なところ、当時はまだ先行きどうなのか……という感じだった純烈に、ある意味、肩入れしたのには理由があった。

日刊ゲンダイ大阪のスタッフが、ボートレース尼崎のイベント企画に、純烈を何度か呼んでいた。そのスタッフから「面白いグループがいる」という話を聞いていたことと、筆者が純烈が所属するレコード会社の担当者から、「スーパー銭湯ですごい人気になっている、戦隊ヒーロー出身のムード歌謡グループがいるので取り上げてくれないか」と言われたのがちょうど重なり、ピンと来るものがあった。戦隊ヒーローにスーパー銭湯？……なんかややこしいなぁ、と思いながら。

17年は紅白の選考から漏れたが、翌年、見事に初出場。後上は21年の「その瞬間」というインタビューでこう語った。

〈「紅白に出る」と公言してスタートしたグループです。最初はふざけて言っているのかと思われていたくらいで正直、出られないだろうなという感じで、不安にも思わない時代が長かったんです。毎年、紅白の発表がある11月中ごろにはステージで「紅白に落選した純烈です」と言うと爆笑が起きました〉

しかし、嘘から出たまことというべきか、結成11年目で夢は現実になった。18年は平成最後の紅白だった（第69回）。この時の紅白は、戦後を象徴するようなフィナーレになった。桑田佳祐、ユーミン、そして北島三郎が揃い踏みした記念すべき紅白のステージに純烈は立った。

ところが、好事魔多しとは言ったもの。翌19年、年明け早々に大問題が発生する。関西ジャニーズJr.出身、振り付け担当の友井がグループを離脱するスキャンダルが起きる。この時は記者会見に臨んだ友井を見ながら「純烈もここまでか」と思ったように記憶している。

しかし、天は見捨てなかった。明治座で座長公演をやっていた前川が「君たちは渦中の人だし、チケットが売れるから4人で来て」と助け舟を出してくれたのだ。

小林幸子の言葉も重い。〈（小林からの誘いを）「ご迷惑をかけるので…」と断ったら、「芸能界はいろいろあるけど、頑張る人が集まるところよ」と言ってくれた〉（後上）

さらに、苦難は続く。コロナが始まったのは20年。純烈のファンは熱烈なことで知られる。ライブでハグするのは大切なファンサービスだが……。

〈最初は握手なし、写真撮影なし、ハイタッチだけとか。でも、そのうち仕事そのものが飛んで。そりゃ、そうですよ。純烈の最大の武器は濃厚接触ですから。もう翼をもがれて、足をバタバタさせて前に進むしかない状態でした〉（後上）

「純烈はオレが面倒を見るしかねぇなぁ」

これまで、ことあるごとにグループを支援したのは前川だが、その胸の内を知ったのはデビュー4年目の14年のこと。大阪・新歌舞伎座の前川の座長公演に出演した時だった。5人のインタビューから。

〈酒井 公演の中日あたりにたむけんさんが経営する焼き肉屋に連れていっていただきました。グループ結成の経緯を話したところ、あのトボケた感じで「そうなの」と。

白川 「純烈はオレが面倒を見るしかねぇなぁ」と言ってくれた。〉

友井が抜け、タレントのLiLiCoとの結婚が話題になった最年長の小田井涼平が22年末で卒業、翌23年に加入した岩永洋昭が25年3月末で卒業、後上は24年12月にAKB48で総監督を務めた横山由依と結婚して夫婦でテレビ出演なども増えている。

現在は酒井、白川、後上の3人体制で活動。25年で紅白出場は8年連続。結成20周年に突入する。

ちなみに、リーダーの酒井は大好きな競馬のコラムを現在、日刊ゲンダイで連載している。

峯田淳／コラムニスト

デイリー新潮編集部