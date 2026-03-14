平愛梨、初めて4兄弟全員を連れて映画館へ 自身が声優も務める『ドラえもん』みんなで鑑賞「良い子育てされてますね」 夫は長友佑都
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が12日、自身のインスタグラムを更新。初めて4兄弟全員を連れて映画館を訪れ、自身も声優と宣伝アンバサダーを務める『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』を鑑賞したことを明かした。
【写真】仲むつまじく映画館に向かう平愛梨の4人の息子たち
平は「週末やっと行けた映画ドラえもん」と書き出し、「『ママいつドラえもん見れるの?!』と言われ続けてやっと行けた映画ドラえもん新のび太の海底鬼岩城」と報告。「映画館に4男児全員連れて行くのは初めて」とつづり、子どもたちとの外出の様子を写真とともに紹介した。
「人が多いから手は必ず繋いでね!!」と伝えると、車を降りた子どもたちが手をつないで仲良く歩き出したことや、「ゴジラがいる!?」と驚きながら映画館へ向かう姿をユーモラスに回想。友人親子や妹、姪の手も借りながら、みんなで並んで鑑賞したという。さらに、平は「べベックはジッと座ってしっかり内容まで把握して『面白かった!! また見に行きたい』と言うので 次回はMX4Dを2人で見に行こうかな」（※ベベック=次男の愛称）と明かし、充実した映画時間だった様子を伝えた。
コメント欄には「愛梨ちゃん４男子連れて、すごいよぉー尊敬だよ 長男くんがしっかりしてくれて頼もしいねっ」「楽しい思い出がまた1つ出来ましたね」「みんなで映画楽しいね」「ワクワクなのが伝わってくる」「良い子育てされてますね」「ちゃんとみんな手を繋いで偉いね！お兄ちゃんが面倒見てあげてお母さん助かりますね」などの声が寄せられている。
平は、2017年1月に長友と結婚。18年2月に長男（8）、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（4）、23年5月に四男（2）が誕生している。
【写真】仲むつまじく映画館に向かう平愛梨の4人の息子たち
平は「週末やっと行けた映画ドラえもん」と書き出し、「『ママいつドラえもん見れるの?!』と言われ続けてやっと行けた映画ドラえもん新のび太の海底鬼岩城」と報告。「映画館に4男児全員連れて行くのは初めて」とつづり、子どもたちとの外出の様子を写真とともに紹介した。
コメント欄には「愛梨ちゃん４男子連れて、すごいよぉー尊敬だよ 長男くんがしっかりしてくれて頼もしいねっ」「楽しい思い出がまた1つ出来ましたね」「みんなで映画楽しいね」「ワクワクなのが伝わってくる」「良い子育てされてますね」「ちゃんとみんな手を繋いで偉いね！お兄ちゃんが面倒見てあげてお母さん助かりますね」などの声が寄せられている。
平は、2017年1月に長友と結婚。18年2月に長男（8）、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（4）、23年5月に四男（2）が誕生している。