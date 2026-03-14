ライス小無料・スープ＆国産海苔増量！壱角家でお得なキャンペーンを3月24日まで開催【アプリスタンプ2倍も】

横浜家系ラーメンの壱角家は、2026年3月13日から24日まで、「壱角家アプリ スタンプ2倍デー＆家系めし祭り」を開催しています（一部店舗を除く）。

アプリスタンプ2倍は系列店も対象

壱角家アプリ スタンプ2倍デー

3月13日から24日まで、「壱角家アプリ」のスタンプが2倍に。麺類もしくは丼類650円以上の商品を注文すると、通常スタンプ1個のところ2個付与されます。

「壱角家アプリ」は、壱角家を含めた７ブランド（壱角家・品川家・横浜道・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家）共通で使用できます。スタンプ2倍は壱角家以外のブランドも対象です。

壱角家「12周年祭 家系めし祭り」

同期間中、麺類を注文した人限定でライス小（100円）が無料、ライス中（160円）大（220円）がそれぞれ半額に、さらにスープ増量、家系ラーメンメニューの国産海苔が2枚増量します。スープが切れ次第その日は終了なのでご注意を。

"家系めし"は、スープに国産海苔を浸し、ヒタヒタになった国産海苔でライスをたっぷり包み込んで食べるのがおすすめとのこと。さらに無料トッピングのニンニクや豆板醤、玉ねぎで自分流カスタマイズも楽しめます。

12周年祭は店内利用限定。また、下記店舗は対象外です。

成田空港店／神宮球場店／駒込店／下北沢店／学芸大学店／葛西店／東久留米店／浦安店／流山店／松戸店／東神奈川店／瀬谷店／京急鶴見店／春日部店／藤岡店／小山雨ヶ谷店／裾野店／伊豆修善寺店／弘前店／宇多津店

詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部