「ダメに決まってんだろ！」ウエストランド井口、空港でサインを求めるファンを一喝し盛り上がる

ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が3月12日（木）に配信された。

番組中盤、ファンへの対応についての話題から、井口がルールを守らないファンに対して怒りを爆発させる一幕があった。

営業先や移動中などでのファン対応についてトークするなか、井口は先日、空港の保安検査場に並んでいる際に起きたエピソードを披露。

検査所の列に並んでいる最中に、外のロープ越しから「井口さんサインいいですか」と声をかけてきたファンがいたという。これに対し井口は「ダメだよ！ここに並んでるのに。ダメに決まってんだろ！」と一喝。他のお客さんの迷惑になり、列を進まなければいけない状況での非常識な行動に「すごいイライラした」と激白する。

毅然とした態度でマナー違反を注意した井口だが、目の前にいた男子大学生たちからは「ちゃんと言う人いるんだ」と感心され、なぜか盛り上がっていたという。

井口は「ちゃんと秩序のためにやってるからね」と語り、自分勝手なファンに対しても毅然とした態度で接する独自のスタンスを明かしていた。