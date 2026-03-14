爪の状態は健康状態を映すことがあります。では、爪の色や形の変化に糖尿病の初期サインはあるのでしょうか？糖尿病は自覚症状が少ないまま進行することも多い病気ですが、実は手足の爪にその兆候があらわれる場合があります。本記事では糖尿病と爪の関係について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病」を発症すると初期段階で「爪」にどんな変化が現れる？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

上田 莉子（医師）

関西医科大学卒業。滋賀医科大学医学部付属病院研修医修了。滋賀医科大学医学部付属病院糖尿病内分泌内科専修医、 京都岡本記念病院糖尿病内分泌内科医員、関西医科大学付属病院糖尿病科病院助教などを経て現職。日本糖尿病学会専門医、 日本内分泌学会内分泌代謝科専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本医師会認定産業医、日本専門医機構認定内分泌代謝・糖尿病内科領域 専門研修指導医、内科臨床研修指導医

糖尿病の初期症状と爪の関係

初期の糖尿病では爪にどのような変化が生じますか？

糖尿病の初期段階では、血行不良や高血糖による代謝異常に関連して爪にさまざまな変化が現れることがあります。具体的には下記の変化を認めることがあります。

微小出血

縦方向の線

遠位部の爪白癬

爪表面の小さなへこみ

爪の先端部分の剥離

細かい線状の出血

爪の下の角化

血管の拡張

爪先の黄変

これらは肉眼での異常が乏しい段階でも、ダーモスコピーなどの画像診断を用いることで高頻度に検出されることが示されています。特に爪白癬や爪下角化は糖尿病患者さんに多く、皮膚バリア障害や二次感染のリスク増加につながるため、早期から注意が必要です。

参照：

『Toenail Changes in Patients with Diabetes Mellitus with and Without Onychomycosis』（J Am Podiatr Med Assoc）

巻き爪は糖尿病の初期症状ですか？

爪が湾曲して皮膚に食い込む状態を巻き爪といいます。巻き爪は、糖尿病患者さんで起こりやすい爪の変化の一つです。高血糖による栄養不足や爪の成長障害のため、糖尿病では爪が正常に伸びず巻き爪が発生することがあります。したがって、糖尿病の初期症状として巻き爪が現れる場合もあります。

ただし、巻き爪の方が糖尿病であるというわけではありません。巻き爪は深爪や合わない靴など糖尿病以外の原因でも起こるため、巻き爪だけで糖尿病と断定はできません。重要なのは、巻き爪に加えてほかに糖尿病を疑わせる症状（喉の渇きや多尿、体重減少など）がないかをみることです。それらが重なるようであれば、念のため内科などの医療機関で検査を受けるとよいでしょう。

糖尿病で爪に症状が現れる理由を教えてください

糖尿病における爪の変化の背景には、慢性的な高血糖による血管障害と神経障害が大きく関与しています。高血糖状態では末梢の血管が狭く硬くなり、指先への酸素や栄養の供給が障害されます。その結果、爪の色や成長に異常が生じます。

さらに、高血糖は爪の主要成分であるケラチンに糖化を引き起こし、蛋白質や脂質の変性が進むことで、爪がもろくなったり表面がざらついたりすることもあります。また、免疫機能の低下も伴うため、爪白癬や爪周囲炎といった感染症のリスクが高まります。このように、血行不良や神経障害、免疫機能の低下が組み合わさることで、糖尿病特有の爪の変化が初期から出現することがあります。

編集部まとめ



糖尿病は珍しくない病気ですが、初期には症状が乏しく気付きにくい一面があります。一方で今回解説したように、爪の色や形の変化は糖尿病のサインの一つとなりえます。爪に現れる異変自体は決して特異的なものではないものの、「いつもと違う」「ほかの症状も心当たりがある」と感じたら見逃さず、早めに医療機関で検査を受けるようにしましょう。

糖尿病を放置すると、足の潰瘍や壊疽など重篤な足病変に発展し、最悪の場合足の切断が必要になることもあります。そうならないためにも早期発見と適切な治療と管理が何より重要です。糖尿病と診断されても、血糖コントロールと生活習慣の改善によって合併症予防しを健康な生活を送ることは十分可能です。日頃から爪を含め自分の身体の小さな変化に目を向けるとともに、バランスのよい食事や適度な運動、禁煙など生活習慣の改善に取り組みましょう。

参考文献

『糖尿病とは』（国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター）

成人糖尿病患者における陥入爪の危険因子と頻度（National Library of Medicine）

糖尿病患者における爪白癬の有無による足指爪の変化（J Am Podiatr Med Assoc）