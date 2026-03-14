「なんてことだ」「最高じゃないか」日本人３人が果たしたイングランド史上初の“歴史的瞬間”にファン興奮「誇れるね」
イングランド２部のバーミンガムが、日本人選手３人を同時にピッチに立たせた“歴史的瞬間”を記録した。
バーミンガムは現地３月11日、チャンピオンシップ第37節でQPRと対戦し、１−０で勝利。この試合で岩田智輝が先発フル出場し、藤本寛也が77分から途中出場。さらに古橋亨梧が終了間際の90＋２分からピッチに立った。
これにより、同クラブは日本人３選手を同時に起用したイングランド初のクラブとなった。
クラブは14日、公式Xで「歴史を刻んだ。水曜日の夜に行われたQPR戦は歴史的な一戦となった。バーミンガム・シティは、ピッチ上に日本人選手３人を同時に起用した初のイングランドのクラブとなった」と報告。歴史的な出来事を伝えた。
この投稿にはファンからも反響が続々。「なんてことだ」「誇れるね」「最高じゃないか」「もっと出場時間を与えてみては？」「全員スタメンもありだ」「単なる節目ではなく、マーケティング上の強みでもある！」「カンヤをもっと出せ」といった声が寄せられている。
なお、この勝利でバーミンガムは順位を10位に浮上。昇格プレーオフ進出に向けて、シーズン終盤で勢いを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人トリオ同時起用の歴史的瞬間！
バーミンガムは現地３月11日、チャンピオンシップ第37節でQPRと対戦し、１−０で勝利。この試合で岩田智輝が先発フル出場し、藤本寛也が77分から途中出場。さらに古橋亨梧が終了間際の90＋２分からピッチに立った。
これにより、同クラブは日本人３選手を同時に起用したイングランド初のクラブとなった。
クラブは14日、公式Xで「歴史を刻んだ。水曜日の夜に行われたQPR戦は歴史的な一戦となった。バーミンガム・シティは、ピッチ上に日本人選手３人を同時に起用した初のイングランドのクラブとなった」と報告。歴史的な出来事を伝えた。
なお、この勝利でバーミンガムは順位を10位に浮上。昇格プレーオフ進出に向けて、シーズン終盤で勢いを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人トリオ同時起用の歴史的瞬間！