野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は13日（日本時間14日）、米マイアミのローンデポパークでドミニカ共和国代表と韓国代表が対戦。注目の準々決勝・第1試合は、優勝候補の一角ドミニカが10－0のコールド勝ちで韓国を撃破した。次戦は、日本代表とベネズエラ代表の勝者と対決する。

試合は終始ドミニカが韓国を圧倒。長短打織り交ぜた打撃に加え、パワフルな走塁を披露。ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）とフアン・ソト外野手（メッツ）のヘッドスライディングが話題を呼んでいる。

■驚異の身体能力で本塁生還

ドミニカは両チーム無得点の2回裏、1死一塁からジュニア・カミネロ内野手（レイズ）の適時打で先制。走者のゲレーロJr.が走路で待ち構える捕手に対し、身体を反転させながらヘッドスライディング。タッチをかいくぐって本塁に生還した。3点リードの3回裏には、ゲレーロJr.の適時打で一塁走者のソトが一気にホームイン。こちらも微妙なタイミングだったが、身体をひねり捕手のタッチをかわして右手でベースに滑り込む“神走塁”で追加点を演出した。

投げては、先発のクリストファー・サンチェス投手が5回2安打無失点8奪三振の快投。その後も、ドミニカ打線の勢いは止まらず。7点リードで迎えた7回裏には、2死一、三塁で代打オースティン・ウェルズ捕手（ヤンキース）が右翼スタンドへ飛び込む3ラン。準々決勝まで適用される大会規定により、10点差でコールドゲームとなった。

注目の準々決勝・第1試合は、10－0でドミニカが韓国に圧勝。負けたら終わりの一発勝負、予選とは違う一段上の集中力を見せつけた。次戦は、日本対ベネズエラの勝者と対戦する。

ゲレーロJr.がバネのように身体を反転！

ソトの“神の右手”がタッチをかいくぐる！