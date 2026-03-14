「大和証券Mリーグ2025-26」3月13日の第2試合、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、その可憐な容姿からは想像もつかない破壊力抜群の速攻を披露し、試合会場に衝撃を与えた。

【映像】有効牌ばかり連続ツモ！高宮まりの速攻・跳満ツモ

場面は東2局。2万5000点持ちの同点2着目で迎えた高宮だったが、東1局にはトップ目の赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）にいきなり満貫をアガられ、自身の親番をあっさりと流されていた。不穏な空気を断ち切りたい局面、高宮の配牌は面子が1つにドラの4索が1枚と、まずまずの勝負手だった。

ここからの進行が鮮やかだった。3巡目に2筒を引いて2つ目の面子を完成させると、4巡目には赤5索を呼び込み、ソウズの形は4・赤5・6・7・7・8索という、どこからでも動ける盤石の好形へと変化する。そして迎えた5巡目、最大級の難所と思われていたペン七万をズバッと引き入れると、高宮は迷わずリーチを宣言した。

待ちは3・6・9索。リーチ・平和・赤・ドラが確定し、この時点で満貫以上が約束された絶好の勝負手。この勢いは止まらない。わずか2巡後の7巡目、高宮はいとも簡単にアガリ牌の3索をツモり上げた。さらに裏ドラも1枚乗り、リーチ・ツモ・平和・赤・ドラ・裏ドラの跳満、1万2000点をゲット。あっという間にトップ目へと躍り出た。

この電光石火のアガリに、ファンからは「素敵に無敵」「まりプンテ炸裂」「まりちゃん最強！」「まりちゃん可愛い」「まりしゃんでかい」「ツモが強すぎる」と、驚きと称賛のコメントが殺到した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

