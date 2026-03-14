俳優の杏（39）がパリの自宅キッチンで二郎系ラーメンを作る様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】杏の東京とパリの自宅（複数カット）

2022年から、日本とフランス・パリの2拠点で生活をしている杏。自身のYouTubeチャンネルでは東京の自宅の書斎を片付ける姿や、パリの自宅で友人とパーティーを楽しむ様子など、日常について発信してきた。

杏、パリの自宅キッチンで二郎系ラーメンを作る様子を披露

2026年3月12日の更新では、杏が普段から見ているというYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル」とのコラボ動画をアップ。パリの自宅で、一緒に二郎系ラーメンを作る様子を披露した。

パリで調達したという食材でテキパキと調理を進めていき、約4時間かけて「汁なし二郎系ラーメン」が完成。初めて二郎系ラーメンを食べたという杏は、「シンプルで力強い。しょうゆの味がすごい。（背脂）かじったことない。こんなシャキシャキしてるんですね」と、驚く様子を見せている。

杏の動画にファンからは、「調理器具だけで貴族の部屋なのよ」「見た目ですごく臭そうなのに、ダイニングが明るく開放感があっておしゃれだから、さわやかなルームフレグランスの香りがしそう」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）