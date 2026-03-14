「20万円が2万円に？」遺品整理で遭遇した格安業者。プロが語る『安さの裏側』にゾッ「そんなカラクリが」

近年増加している不用品の回収業者。中には遺品整理なども行ってくれる業者があり、筆者は実母の遺品整理で複数の業者へ見積もりを依頼しました。その過程で教えてもらったゾッとするお話をご紹介しましょう。

遺品整理

同居していた母が亡くなり、形見分けも終わって少し経った頃、本格的に遺品整理を始めることにしました。

思い出のある物がたくさん残っていて、整理をするのは辛かったのですが、不要品を処分することになったのです。

母のために購入した介護用のベッド・古いドレッサー・衣類の収納ケース・箪笥など、かなりの量になることがわかったため、不用品の回収業者へ依頼することにしました。

見積り金額

妹と相談し、5社の業者へ見積りを依頼しました。



5社中4社はほぼ同じ見積り金額。



その中の1社・K社は「再販できるものは買取します」と言ってくれて、K社にお願いしようと思っていたのですが、最後にやってきたY社は少し異色でした。

少し強面の中年男性と、金髪の若い男性が2人でやって来たのですが、他の業者とは異なり、大きさ・重さ・搬出経路などを確認もせずに「他の業者から見積り取りました？」と言われたのです。



他の4社の話をすると「高いですねぇ。うちだったら2万円でできるのに」と一言。



他の業者は20万円前後だったため、あまりの違いに驚きました。



ただ、根拠のない大幅な値引きに違和感を覚えたため、一旦保留することにしたのです。