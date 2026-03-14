トランプ米大統領の「船舶は（ホルムズ海峡を）安全に航行できる」「（船員は）根性をみせろ」とのむちゃブリもむなしく、イランの報復とみられるタンカー攻撃が相次ぐ。原油価格は供給断絶への警戒感から再び上昇。国際指標の米WTI先物は一時、1バレル=95ドルを超え、「1バレル=200ドルまでの上昇を覚悟しろ」というイラン革命防衛隊の恫喝が現実味を帯びつつある。

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原油の供給不足に備え、高市首相は石油備蓄の放出とガソリン補助金再開を慌てて打ち出したが、光熱費の高騰対策は後回し。電気・ガス代補助金も3月使用分で終了する方針のままだ。

火力発電の燃料や都市ガスの原料となる液化天然ガス（LNG）の中東依存度は低く、ホルムズ海峡経由の輸入は6％にとどまる。原油の高騰にLNG価格も連動するが、電気・ガス代への反映は3〜6カ月後とされる。

そのため、政府はタカをくくっているのだろうが、今年はLNGの消費量が確実に増える。稼働中の原発が次々と停止せざるを得ないからだ。

日本の原発は電気事業法に基づき、13カ月以内ごとに1回、原子炉を停止して「定期事業者検査」を受ける義務がある。検査期間は3〜6カ月程度を要し、その間は送電がストップする。

今年の検査日程は〈別表〉の通り。各電力会社が原子力規制庁に提出した今年度の「発電用原子炉の運転計画」を基に作成した。トラブル続きで今月18日に営業運転を再開予定の東電・柏崎刈羽6号機を含めた15基のうち、実に12基が年内に検査入りするのだ。

しかも電力需要が高まる7〜8月の夏季に、関電・美浜3号機、高浜3号機、中電・島根2号機、九電・玄海3号機と4つの原発が同時に停止する計画性のなさ。「原発回帰」で再稼働を急いだツケである。

原発の代わりに火力発電の稼働は増え、LNGの需要は高まる。「有事のドル買い」で円安が加速する中、世界規模の獲得競争に弱い円が「買い負け」。LNGの供給自体が滞る恐れもある。その場合は発電そのものを控えざるを得ず、経済活動も停滞しかねない。

原発停止ラッシュが令和のオイルショックに追い打ち──。高市政権の危機感は薄すぎる。

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