スポニチ

写真拡大

　モデル・女優でタレントの和希優美（40）が14日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

　「先日、帝王切開で第一子を無事出産しました」と報告。小さな手が小指をつかむ写真とともに、「小さな小さな命に出会えて　今まで感じたことのない　幸せな気持ちでいっぱいです」とつづった。

　「初めて産声を聞いた瞬間　ドラマのように　ぽろっと泣いてしまいました」と喜び。「あれ、嘘のようで本当でした　私のお腹に本当に存在してたんだと…尊すぎる存在です」と記した。

　「髪は私の量に似ていて(笑)　凄い毛量です…遺伝の力を改めて実感しています」「妊娠中、温かく見守ってくださった皆さん本当にありがとうございました」と感謝。「これからゆっくり新生活をスタートしていきます」とした。

　「まだまだ新米ママですが　どうぞ温かく見守っていただけたら嬉しいです」と和希。「よかったら先輩ママ・パパさんからのアドバイスもぜひ教えてください…思っていた数百倍…寝れなくてびっくりしています　私、睡眠好きなんだな…」とつづった。

　「#出産報告」「#第一子出産」「#新米ママ」「#高齢出産」「#赤ちゃんのいる生活」と添えた。