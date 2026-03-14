モデル・女優でタレントの和希優美（40）が14日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

「先日、帝王切開で第一子を無事出産しました」と報告。小さな手が小指をつかむ写真とともに、「小さな小さな命に出会えて 今まで感じたことのない 幸せな気持ちでいっぱいです」とつづった。

「初めて産声を聞いた瞬間 ドラマのように ぽろっと泣いてしまいました」と喜び。「あれ、嘘のようで本当でした 私のお腹に本当に存在してたんだと…尊すぎる存在です」と記した。

「髪は私の量に似ていて(笑) 凄い毛量です…遺伝の力を改めて実感しています」「妊娠中、温かく見守ってくださった皆さん本当にありがとうございました」と感謝。「これからゆっくり新生活をスタートしていきます」とした。

「まだまだ新米ママですが どうぞ温かく見守っていただけたら嬉しいです」と和希。「よかったら先輩ママ・パパさんからのアドバイスもぜひ教えてください…思っていた数百倍…寝れなくてびっくりしています 私、睡眠好きなんだな…」とつづった。

「#出産報告」「#第一子出産」「#新米ママ」「#高齢出産」「#赤ちゃんのいる生活」と添えた。