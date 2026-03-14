吉岡里帆『男性が選ぶ恋人にしたい有名人』5連覇で殿堂入り 新垣結衣に続く史上2人目の快挙
ホワイトデーとなるきょう3月14日、オリコンニュースでは、19回目となる恒例の『男性が選ぶ恋人にしたい有名人ランキング』の結果を発表。【吉岡里帆】が今年も1位となり、見事５連覇を達成。【新垣結衣】以来となる史上2人目の殿堂入りの快挙となった。※“殿堂入り”は「5年連続首位」が条件。
【ランキング表】吉岡、浜辺、今田のほかにTOP10には誰が？26年『男性が選ぶ恋人にしたい有名人』TOP10
■吉岡里帆、“ギャップ”をキーワードに同ランキング史上2人目の“殿堂入り”
見事5連覇（2023年は【綾瀬はるか】と同率1位）を達成した【吉岡里帆】は、この1年も大活躍。映画『ファーストキス 1ST KISS』（25年2月）、『九龍ジェネリックロマンス』（25年8月）、『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（25年9月）、ドラマ『御上先生』（TBS系／25年1月期）、『イクサガミ』（Netflix／25年11月）、『ひらやすみ』（NHK総合／25年11〜12月）と、さまざまな作品で好演。初のNHK大河ドラマ出演となる『豊臣兄弟！』では、29日放送の12話から慶（ちか）役で登場が予定されている。
30代〜50代まで各年代で1位を獲得するなど、幅広い世代から支持を集めた吉岡には、「年齢を重ねる度にかわいくきれいになっている。スカイツリーの展望台で夜景を楽しみながら、ゆっくり話をしていたい」（埼玉県／40代／男性）、「優しそうで、自分の気持ちに寄り添ってくれそうだから」（岡山県／10代／男性）といった意見が。
また、「バラエティーなどに出演されている時の会話や行動が好き。遊園地とか水族館とか、デートしたいですね」（茨城県／40代／男性）、「真面目さとお茶目のギャップが好き」（鳥取県／50代／男性）、「演技力抜群。ギャップ萌え」（大阪府／40代／男性）といった声も集まっており、映画、ドラマなどで見せるシリアスな表情と、バラエティーなどで見せるくだけた姿のギャップに魅了されている男性が多いようだ。
これで、22年から5年連続1位を達成し、吉岡は殿堂入り。同ランキングにおいては、21年に殿堂入りを果たした【新垣結衣】以来、史上2人目の快挙となった。
■2位、3位はTOP10“常連”の浜辺美波＆今田美桜 来年は覇権奪還へ
2位、3位にはTOP3常連の【浜辺美波】＆【今田美桜】がランクイン。24年の「第17回」は2位今田、3位浜辺、25年の「第18回」、26年の「第19回」では2位浜辺、3位今田と、1位の吉岡を含め、ここ3年TOP３のメンバーが変わらないという盤石の強さを見せている。
そんな浜辺には、「『賭ケグルイ』で観てからずっと応援してますし、好きです。テレビで放送された映画『君の膵臓をたべたい』での確かな演技力と聡明さにぞっこんです。かなうなら浜辺さんの地元石川を一緒に旅してみたいです！」（新潟県／40代／男性）、「ファッション誌ではファッショナブルな服を着こなし、清楚で古式ゆかしい雰囲気も持ち合わせている。和服で街ブラをしてみたい」（埼玉県／40代／男性）、今田には「顔が整い、スタイルも抜群。悪い話を聞かない努力の人ってところが素晴らしいです。各地のおいしい物めぐりなどをしてみたいです」（北海道／30代／男性）、「かわいい上にスタイルもよい。演技もうまいので最高です。一緒に遊園地とか行ってみたいですね」（埼玉県／30代／男性）といった声が上がった。
2人とも俳優としての実力、存在を高く評価される中で、浜辺は昨年、写真集『25』をリリース。今田も昨秋、東京で開催された「世界陸上」の大会アンバサダーを務めるなど、多角的な活躍を見せた。吉岡が殿堂入りした来年のランキングで2人がどのような順位になるのか、大いに期待したい。
■4位以下にも期待の若手がランクイン ジャンプアップの芦田愛菜に初登場の芳根京子
4位以下に目を向けると、昨年7位から4位に順位を上げた【福原遥】、同じく8位から5位になった【有村架純】などがランクイン。また、TOP10“常連”が多いなかで、昨年10位に初登場した【芦田愛菜】が、6位にジャンプアップ。「かわいいので、一緒に歩く時に手を繋いだりしてイチャイチャしたい」（埼玉県／10代／男性）といった若年層の支持に加え、「しっかりもののイメージながら、実はお茶目でドジな1面もあるから」（福岡県／30代／男性）と、テレビ朝日系『サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん』などで見せる“天然”な一面がかわいいといった声が上がった。
また今ランキング唯一の初登場となったのが8位の【芳根京子】。25年度は映画、ドラマの出演と大活躍だったが、投票した人の声を見てみると「YouTubeで旅をされているが、反応や楽しんでいる様子がすごいかわいい。一緒に旅行に行ったら絶対楽しいです」（東京都／20代／男性）と、24年に開設したYouTube『【公式】芳根京子の〈生〉旅』を理由に挙げる人が多数。「美しい容姿に、親しみやすい明るく、裏表のない性格を兼ね備えているので」（埼玉県／50代／男性）と、同チャンネルなどで見せる素の表情に好印象を抱く男性が多かった。
吉岡の殿堂入りで、枠が1つ空く来年のランキング。TOP10にランクインした俳優が覇権を奪還するのか。それとも新たな女性が現れ、シンデレラストーリーを実現するのか。注視したい。
【ランキング表】吉岡、浜辺、今田のほかにTOP10には誰が？26年『男性が選ぶ恋人にしたい有名人』TOP10
■吉岡里帆、“ギャップ”をキーワードに同ランキング史上2人目の“殿堂入り”
見事5連覇（2023年は【綾瀬はるか】と同率1位）を達成した【吉岡里帆】は、この1年も大活躍。映画『ファーストキス 1ST KISS』（25年2月）、『九龍ジェネリックロマンス』（25年8月）、『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（25年9月）、ドラマ『御上先生』（TBS系／25年1月期）、『イクサガミ』（Netflix／25年11月）、『ひらやすみ』（NHK総合／25年11〜12月）と、さまざまな作品で好演。初のNHK大河ドラマ出演となる『豊臣兄弟！』では、29日放送の12話から慶（ちか）役で登場が予定されている。
また、「バラエティーなどに出演されている時の会話や行動が好き。遊園地とか水族館とか、デートしたいですね」（茨城県／40代／男性）、「真面目さとお茶目のギャップが好き」（鳥取県／50代／男性）、「演技力抜群。ギャップ萌え」（大阪府／40代／男性）といった声も集まっており、映画、ドラマなどで見せるシリアスな表情と、バラエティーなどで見せるくだけた姿のギャップに魅了されている男性が多いようだ。
これで、22年から5年連続1位を達成し、吉岡は殿堂入り。同ランキングにおいては、21年に殿堂入りを果たした【新垣結衣】以来、史上2人目の快挙となった。
■2位、3位はTOP10“常連”の浜辺美波＆今田美桜 来年は覇権奪還へ
2位、3位にはTOP3常連の【浜辺美波】＆【今田美桜】がランクイン。24年の「第17回」は2位今田、3位浜辺、25年の「第18回」、26年の「第19回」では2位浜辺、3位今田と、1位の吉岡を含め、ここ3年TOP３のメンバーが変わらないという盤石の強さを見せている。
そんな浜辺には、「『賭ケグルイ』で観てからずっと応援してますし、好きです。テレビで放送された映画『君の膵臓をたべたい』での確かな演技力と聡明さにぞっこんです。かなうなら浜辺さんの地元石川を一緒に旅してみたいです！」（新潟県／40代／男性）、「ファッション誌ではファッショナブルな服を着こなし、清楚で古式ゆかしい雰囲気も持ち合わせている。和服で街ブラをしてみたい」（埼玉県／40代／男性）、今田には「顔が整い、スタイルも抜群。悪い話を聞かない努力の人ってところが素晴らしいです。各地のおいしい物めぐりなどをしてみたいです」（北海道／30代／男性）、「かわいい上にスタイルもよい。演技もうまいので最高です。一緒に遊園地とか行ってみたいですね」（埼玉県／30代／男性）といった声が上がった。
2人とも俳優としての実力、存在を高く評価される中で、浜辺は昨年、写真集『25』をリリース。今田も昨秋、東京で開催された「世界陸上」の大会アンバサダーを務めるなど、多角的な活躍を見せた。吉岡が殿堂入りした来年のランキングで2人がどのような順位になるのか、大いに期待したい。
■4位以下にも期待の若手がランクイン ジャンプアップの芦田愛菜に初登場の芳根京子
4位以下に目を向けると、昨年7位から4位に順位を上げた【福原遥】、同じく8位から5位になった【有村架純】などがランクイン。また、TOP10“常連”が多いなかで、昨年10位に初登場した【芦田愛菜】が、6位にジャンプアップ。「かわいいので、一緒に歩く時に手を繋いだりしてイチャイチャしたい」（埼玉県／10代／男性）といった若年層の支持に加え、「しっかりもののイメージながら、実はお茶目でドジな1面もあるから」（福岡県／30代／男性）と、テレビ朝日系『サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん』などで見せる“天然”な一面がかわいいといった声が上がった。
また今ランキング唯一の初登場となったのが8位の【芳根京子】。25年度は映画、ドラマの出演と大活躍だったが、投票した人の声を見てみると「YouTubeで旅をされているが、反応や楽しんでいる様子がすごいかわいい。一緒に旅行に行ったら絶対楽しいです」（東京都／20代／男性）と、24年に開設したYouTube『【公式】芳根京子の〈生〉旅』を理由に挙げる人が多数。「美しい容姿に、親しみやすい明るく、裏表のない性格を兼ね備えているので」（埼玉県／50代／男性）と、同チャンネルなどで見せる素の表情に好印象を抱く男性が多かった。
吉岡の殿堂入りで、枠が1つ空く来年のランキング。TOP10にランクインした俳優が覇権を奪還するのか。それとも新たな女性が現れ、シンデレラストーリーを実現するのか。注視したい。