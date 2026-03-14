ポルノグラフィティ、ツアー再開を発表 岡野昭仁が新型コロナから回復「多大なるご心配とご迷惑を」
ポルノグラフィティが14日、公式サイトでボーカル・岡野昭仁（51）が新型コロナウイルス感染症から回復。ツアーを再開すると発表した。
【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録 EP『種』
サイトには「『20thライヴサーキット “水”』静岡公演に関して」との文書が掲載され、「多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と前置きした上で「岡野昭仁につきまして療養させていただき回復したため、2026年3月19日(木) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール公演より、『20thライヴサーキット“水”』を改めてスタートさせていただきます」と発表した。
また開催見合わせとなった千葉・兵庫・鳥取・島根公演について、「振替公演および払い戻しの詳細につきましては、現在調整を進めておりますので、ご案内まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録 EP『種』
サイトには「『20thライヴサーキット “水”』静岡公演に関して」との文書が掲載され、「多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と前置きした上で「岡野昭仁につきまして療養させていただき回復したため、2026年3月19日(木) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール公演より、『20thライヴサーキット“水”』を改めてスタートさせていただきます」と発表した。
また開催見合わせとなった千葉・兵庫・鳥取・島根公演について、「振替公演および払い戻しの詳細につきましては、現在調整を進めておりますので、ご案内まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。