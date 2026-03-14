抜け毛が増えてきた…なら首・肩・頭皮をほぐしてみて！毛髪診断士指導講師が勧める「すき間時間」で頭皮環境を改善するマッサージ法

「近年、スマホやパソコンの使いすぎで姿勢が悪くなり、首や肩がこり固まっている人が増え、脱毛の若年化が進んでいます」

こう話すのは、毛髪診断士認定指導講師の本山典子さん。

首や肩のこりが髪や頭皮に悪影響を与える理由と、すき間時間で頭皮環境を良くするマッサージ法を聞いた。

首と肩のこりが頭皮トラブルにつながる理由

「そもそも、頭は体の一番上にあります。心臓よりも高い位置なので、酸素や栄養素を運ぶ血液が届きにくい場所なのです。さらに、首や肩がこると血流が悪くなり、より頭に血液が届きにくくなってしまうため、頭皮が固くなってしまうのです」

耕していない固い畑では作物が育ちにくいのと同じで、頭皮が固いと毛が生えにくくなる。放っておくと髪が細くなり、抜け毛も増えてしまうという。

そのため、頭皮をほぐして血流をよくしなければならないが、重要なのは肩や首などもマッサージすること。

「頭の周りの大きな筋肉からほぐした方が血流がよくなります。いきなり頭皮からマッサージせずに、まずは首や肩周りからほぐすのが正解です」

ここからは具体的な手順を追う。

こりをほぐす手順(1)首回り

「猫背になっている人が多いので、まずは血液が巡りやすくなるように背筋を伸ばして首を正しい位置に戻してからマッサージを始めましょう。各工程は5〜10回が目安です」

最初は首回りから。リンパの流れをよくするため、鎖骨の下から脇の下まで手でさする。左右それぞれ行おう。

その後、反対側の肩に手を置き、首を左右それぞれに大きく回す。筋肉が固まっていると感じる人は、首を痛めないようにゆっくり回してほしい。

こりをほぐす手順(2)肩周り

右手を右の肩、左手を左の肩に置き、腕を大きく前回転・後ろ回転させる。その後、両手を肩に置いたまま、鳥の羽のように肘を上下に動かす。

「肩甲骨の周りには僧帽筋という大きな筋肉があり、首や後頭部の辺りの筋肉につながっています。この筋肉を動かすことで、血液が頭に届きやすくなります」

こりをほぐす手順(3)耳周り

首と肩の次は耳の周り。

「とても重要な工程です。耳の周りの血管は体と頭をつなぐ中継地点。耳を引っ張って周辺の筋肉を刺激すると一気に血液が流れていきます。少し引っ張っただけで、温かくなると思います」

耳をつまみ、横、上、下の順番で、痛気持ちいいくらいの力加減で引っ張る。下に引っ張るときは、耳たぶをつまむとやりやすい。

こりをほぐす手順(4)顔

えらの辺りの咬筋（奥歯を噛んだときに動く筋肉）を、指の腹で円を描くようにぐりぐりとほぐす。

「顔のこりも、血流が悪くなる要因の一つです。リモートワークが多く人との会話が減っている人はこりやすいといえます」

こりをほぐす手順(5)後頭部

ここからが頭皮。ポイントは指の当て方だ。

庭掃除などに使う「熊手」のように第一関節、第二関節を軽く曲げた状態で、指の腹を頭皮に当てる。

「『熊手』の形にして頭皮を軽く揺らすだけでも、血流が改善されます」

まずは後頭部から。片方の手の指を「熊手」の状態で後頭部に押し当て、「うんうん」と頷くように頭を動かす。

この際、反対の手で包み込むように支えながら、もたれかかるように頭を指に押し当てると力が伝わりやすく、マッサージ効果が高まる。

「指を『右目の真後ろ』、『鼻の真後ろ』、『左目の真後ろ』、の3カ所に当ててマッサージすると、血流の改善とともに目の疲れも軽減できます」

こりをほぐす手順(6)側頭部から頭頂部

次に側頭部。人差し指から小指までの4本を耳の上の辺りに当て、上下に揺らすように動かす。

「指の位置を下から上へと少しずつずらし、頭頂部まで揉んでいきましょう」

こりをほぐす手順(7)頭頂部

後頭部をほぐす際と同じ要領で、「熊手」にした手を反対側の手で包み込み、頭頂部に指を当てて頭皮を軽く揺らす。

指の位置を左右に少しずつずらしながら、頭全体を動かせば完了だ。

すき間時間の“ながらマッサージ”でも効果あり

マッサージは、いつでも気づいたときに行うことで頭皮環境の改善につながる。ただ、どうしても頻繁にできない場合は、お風呂の前後に行うと効果的とのこと。

「マッサージを続けると1カ月ほどで頭皮環境が改善し、抜け毛が減る人もいます。半年から1年ほど経つと新しい毛に生え変わるので、細かった髪が太くなり、全体のボリュームアップを実感する人もいるはずです」

忙しい朝や日中は、すべての場所をマッサージするのは難しいが、仕事の合間に耳を引っ張ったり、家事をしながら咬筋を揉みほぐしたりするだけでも効果があるという。

毎日のすき間時間に取り入れてみてはいかがだろうか。

本山典子（もとやま・のりこ）

シャンプー好きが高じて15歳の頃に美容室でアルバイトを開始。短大卒業後に美容師免許を取得し、美容学校教職員、美容室勤務を経てヘアケア商材を扱うメーカーに入社する。事業部長として企画開発、営業などに携わった後、2015年に一般社団法人「国際毛髪皮膚科学研究所」の代表理事に就任。毛髪診断士認定指導講師の資格も取得し、現在は国内外でセミナーを開催。2024年に東京都目黒区でラドン浴サロン「サードウェイハウス」を開業。テレビや雑誌など幅広いメディアに出演している。著書に『毛髪診断士のときめき美髪BOOK』。

取材・文＝有竹亮介