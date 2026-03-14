パーク24が京都市やイオンと連携

コインパーキングやカーシェアリングなどを展開するパーク24は2026年3月10日、京都府京都市で「パークアンドライド（以下：P＆R）」の利用促進に取り組むと発表しました。

【ええ、時間かかりすぎ…】これがマイカー使った場合の京都市周辺での時間ロスです（写真）

P＆Rとは、京都市で実施されている観光地周辺の渋滞緩和と公共交通の利用促進を目的に、車から公共交通に乗り換えて目的地向かう方法です。

パーク24はこのP＆R推進のために、春の観光シーズンにおいて、京都市及びイオンモールと連携し、イオンモール京都五条、イオンモール京都桂川、イオンモールKYOTOの駐車場をP＆R用駐車場として利用可能とします。

実施期間は、イオンモール京都五条、イオンモール京都桂川が3月20日から4月5日までで駐車料金は当日無料、イオンモールKYOTOに関しては3月23日〜4月3日の平日限定で、当日500円の駐車料金となります。

また駐車場の提供のほかにもパーク24は、WEBサイト、公式X及びLINEでの情報発信に加え、各イオンモールWEBサイト、イオンモールアプリ、館内サイネージ等や、タイムズのドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ」のメールマガジンで情報発信を行います。