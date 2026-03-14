【WRC 世界ラリー選手権】第3戦 ラリー・サファリ・ケニア

【映像】動物が横切る衝撃の瞬間

時速140キロを超える極限のスピードで駆け抜けるマシン。そのわずか数メートル先を、突如として現れた野生動物が横切る――。世界ラリー選手権（WRC）の中でも「世界一過酷」と称されるラリー・サファリ・ケニアが12日に開幕。SS3がキャンセルされるなど今年も自然が牙を剥いているが、昨季も24歳の天才ドライバーが遭遇した「野生の恐怖」に放送席も思わず絶叫する一幕があった。

昨シーズンの同大会、フィンランド出身のサミ・パヤリ（トヨタ）が走行中に事件は起きた。パヤリが駆るマシンの前方を、2頭の黒い影が横断。間一髪のシーンに、解説を務めていたピエール北川氏も「あ、なんか動物出た、動物出た！」「今、動物横切った！」「おっかないですね」と驚きを隠せず、解説陣を含め放送席は一時騒然となった。

迎えた2026年大会も、サファリは早くもその牙を剥いている。3月12日に開幕した今大会は、記録的な悪天候による路面状況の悪化でSS3がキャンセルになるなど、波乱の幕開けとなった。アフリカ大陸特有の予測不能な環境がドライバーたちの行く手を阻む中、再び「サファリの洗礼」が待ち受けているのか。

競技は日本時間14日の午後から、いよいよ大詰めとなるデイ3を迎える。過酷な泥濘地や野生動物との遭遇など、大自然と最先端マシンが対峙するWRCならではのドラマから目が離せない。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）