◆ＷＢＣ 準々決勝 ドミニカ共和国１０―０韓国＝７回コールド＝（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝でコールド負けを喫した韓国に同国ファンもぼう然となった。

１３日（日本時間１４日）、韓国はドミニカ共和国との準々決勝を行い、まさかのコールド負けを喫し、準優勝した２００９年以来となる４強進出を逃した。序盤からドミニカ共和国戦の迫力に押され、３回までに７失点で主導権を握られた。０―７の７回２死一、三塁で最後はウェルズに“サヨナラ３ラン”を被弾。屈辱の敗退が決まった。

韓国Ｘ（旧ツイッター）では試合中から「ドミニカ」がトレンドランク１位に。その他「コールドゲーム」「チーム・コリア」「三者凡退」など関連ワードがランキング上位を席巻した。

ネット上では「ドミニカは圧倒的だった」「ドミニカえぐい」「ドミニカ強すぎ」「こうなった以上優勝してくれ！」と相手チームをたたえる中、「チャーター機でアメリカ旅行」という厳しい声も。

それでも「ＷＢＣ １７年ぶりに１ラウンド通過したが８強で終わり…それでも面白かった」「よくやった代表チーム。今回の試合が成長するきっかけになる」「良い経験だったと思ってほしい」「あまりにも残念だけど、みんな頑張った選手たちをたたかないで」「次回、またもっと頑張ればいい！」「この屈辱を力にすればいい」と擁護するファンも多かった。