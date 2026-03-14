10万人に1人の割合で発症すると言われる難病「脳動静脈奇形」を患っている俳優・間瀬翔太（39）が、救急搬送されていたことを明かし、当時の状況について説明した。

【映像】間瀬翔太、手術後の痛々しい姿

間瀬は2019年7月、レコーディング中にひどい頭痛に襲われ病院に行ったところ、脳の中で動脈と静脈が直接つながり、異常な血管の塊を形成するという「脳動静脈奇形」と診断されたことを公表。翌月には、頬骨と頭蓋骨の開頭手術を行ったことが明かされていた。

その後は、“難病インフルエンサー”として、自身の経験をブログで赤裸々に発信してきた。

2026年3月8日は、マネージャーがブログを更新し、間瀬が午前4時ごろに倒れ病院に搬送されたことを説明。「間瀬は、現在は意識も回復しており、横でこのブログ内容を口頭で説明しながら私が代筆している状況です」と明かしていた。

間瀬翔太、救急搬送時の状況について説明

12日の投稿では、間瀬本人が「先日は本当にご心配掛けてしまい申し訳ありませんでした。僕は心身共に何も問題は無く元気です!!」と報告。

倒れた当日は「てんかん」の前兆があったといい、「『ヤバい！気絶するかも!!』と思った時には多分もう気絶していたんでしょう。次に目を開けた時には、救急隊の方に運ばれて階段を降りている最中でした」と明かした。

続けて、「2020年にてんかんになってもう6年も経ちますが、いまだにてんかんが、いつ起きるかすら分からない。そして恐怖もストレスも本当にたえない。もしも、撮影中や打ち合わせ中にてんかんで倒れたらどうしよう？クビになるのかな？そもそも呼ばれなくなっちゃうのかな。障害者は障害者らしく生きろって事なのかな。すべてが不安につながってしまうのが、てんかんの本当につらい所です」とつづっている。

この投稿にファンからは、「無事でよかったです。そして元気になってよかったです」「翔太くん大事にならなくてホントに何よりでした」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）