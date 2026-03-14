「D-7」BTS・J-HOPE、カムバック前の練習風景を公開！“ワクワク”を隠せないメンバーたち

ボーイズグループBTSのメンバー、J-HOPEがカムバックを控え、練習風景を公開し、期待を高めた。

3月14日、J-HOPEは自身のSNSにメンバーとともに過ごす練習室の写真を公開した。写真には、カムバック前に振付の練習に励むメンバーたちの姿が収められた。

【写真】J-HOPEが公開したメンバーの“手繋ぎショット”

特に、J-HOPEとJUNG KOOKの鏡越しの自撮りが目を引いた。練習室の床に座り、携帯で写真を撮るJ-HOPEと、その隣で屈みながらカメラを見つめるJUNG KOOKの姿が、仲の良さを感じさせた。

別の写真では、オールブラックの衣装を着たメンバーたちが並んで立っている姿も公開された。カムバック前に一層真剣な雰囲気とともに、グループワークが際立つ場面だ。

（写真＝J-HOPE Instagram）3枚目：左からJ-HOPE、JUNG KOOK

J-HOPEは、投稿に「D-7」という言葉を残し、ファンと再会する日を待つときめきをあらわにした。

なお、BTSは来る3月20日13時、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。また、翌日21日には、光化門（クァンファムン）広場一帯で「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」を開催する。同公演はNetflixを通じて、生中継される予定だ。

カムバックを1週間後に控え、メンバーが練習風景を公開したことで、ファンの期待もさらに高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。