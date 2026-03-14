ルイ·ヴィトンの新作ストール「LV サファリ」登場！レオパード柄で魅せるエレガンス

ルイ·ヴィトンから、ブランドを象徴するモノグラム·フラワーと大胆なレオパードパターンを組み合わせた新作「ストール·LV サファリ」が登場しました。ジャングルから着想を得たエキゾチックなデザインが魅力で、コーディネートにトレンド感とエレガンスをプラスしてくれるアイテム。上質な素材を贅沢に使用した柔らかなストールは、さっと羽織るだけで洗練されたスタイルに仕上がります。日常から特別なシーンまで活躍する注目の新作をチェックしてみてください♡

モノグラム×レオパードの大胆デザイン



「ストール·LV サファリ」は、メゾンの象徴ともいえるモノグラム·パターンを、エキゾチックなレオパードプリントとして再解釈したデザインが特徴。

ジャングルからインスピレーションを得たパターンは、存在感がありながらも洗練された印象を与えてくれます。

大胆でありながらエレガントな雰囲気を持ち合わせているため、シンプルな装いにプラスするだけで一気に華やかなスタイルに。ファッションのアクセントとして活躍してくれるストールです。

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上質素材で叶える心地よい着け心地



素材には、ウール・シルク・カシミヤを贅沢にブレンドした混紡素材を採用。やわらかな肌触りと暖かさを兼ね備え、快適な着け心地を実現しています。

マフラーのように首元に巻いたり、ドレスやアウターの上からさらりと羽織ったりと、さまざまなスタイルで楽しめるのも魅力。

季節の変わり目にも活躍する、実用性とラグジュアリーを兼ね備えた一枚です。

ストール·LV サファリ



価格：137,500円

素材：ウール58%／シルク21%／カシミヤ21%

サイズ：W185×H135cm

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

コーデを格上げする主役ストール



大胆なレオパード柄とモノグラムの組み合わせが印象的な「ストール·LV サファリ」。存在感のあるデザインながら、上質素材のやわらかな質感が大人のスタイルに自然になじみます。

シンプルな装いにプラスするだけで、ぐっと洗練された印象に仕上がるのも魅力。季節の変わり目の羽織りとしても活躍する、長く愛用したくなるラグジュアリーなストールです♡