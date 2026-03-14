家族の介護が始まると、多くの人が「いまの生活をどう維持するか」という現実に直面します。特に独身世帯や一人っ子にとって、親の介護費用の負担は死活問題です。しかし、認知症や関係性の悪化によって「話し合い」すら困難になったとき、個人の努力だけでは防げない経済的破綻のリスクが忍び寄ります。本記事では、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏がAさんの事例とともに、介護離職の本当の怖さについて解説します。※事例は、プライバシーのため一部脚色して記事化したものです。

「箱入り娘」という名の檻と、最初の介護

Aさんは55歳の独身女性。一人っ子として、「女の子だから」と両親から過保護かつ厳格に育てられました。学生時代は、友人の家で遊んでいても門限が夕方5時。夏休みに友人宅にお泊りをしようと計画したものの、両親の許しが出ずに1人だけ日帰りでした。大学卒業後、都内に就職を希望するものの、「お前みたいな世間知らずが東京に行くと、悪い人に引っかかってしまう」と希望は叶わず、地元の製造業に就職することになりました。

Aさんの「当たり前」が崩れたのは40代に差し掛かったころ。78歳の父が駐車場の輪留めに引っかかって転倒し、足を骨折しました。動けないストレスを母とAさんにぶつけるように。母1人で体重のある父の介護はできず、Aさんは介護休業を取得します。

イライラを募らせる父によって家中が険悪。誰にも相談できずにいたところ、3ヵ月後、父は心筋梗塞で急死しました。「いけないと思いつつもホッとした気持ちになってしまった」それが、Aさんの本音でした。

母の変貌と「介護離職」への坂道

父の死から3年後、今度は81歳の母が転倒し腰を強打、圧迫骨折します。父が亡くなって仕事に復帰したAさんでしたが、この3年間、母との会話に少しずつ違和感を覚えることが増えていました。最初は耳の聞こえが悪くなったからだと思っていましたが、同時に認知が進んでいたのかもしれません。圧迫骨折を機に、また介護が必要になったのです。

父のときに母も辛い思いをしたから、介護する側の気持ちをわかってくれるだろうと思っていましたが、母は自分中心に話をするようになり、Aさんが話しかけても聞いてもらえず、言いたい放題。Aさんは、母親の介護でも介護休業を取得しますが、介護休業の93日を使いきっても、1人で動けるのはトイレ程度。お風呂は支えがないと入れません。認知症の不安定さを考えると正社員で働くことに難しさを感じ、上司に相談のうえ、半日のパート勤務へ契約を変更しました。

Aさんは、母に施設をと考えましたが、「親を見捨てるのか、他人に介護されるのは嫌だ」と言い放ち、しばらくは介護認定も受けずに1人で介護を担います。介護されていた父は、たびたび母とAさんを罵っていましたが、今度は母がAさんを罵るようになりました。仕事から帰宅すると、母は「仕事と偽って遊んでいるのだろう」と疑ってきたりします。Aさんは、極限まで追い詰められ、ついには仕事を辞めることを決断しました。

介護離職の厳しい現実

厚生労働省の「雇用動向調査」によると、2024（令和6）年に離職した人は約719.5万人、「介護・看護」を理由とする人は約9.3万人（男性約3.4万人、女性5.9万人）で、女性が約63％を占めています。さらに女性のなかでも「55歳から59歳」が最も多くなっています。

厚生労働省「令和4年 国民生活基礎調査」では、同居の主な介護者は配偶者（女性）45.7%に次いで子（女性）が18.5%を占めています。Aさんのようなケースは、決して珍しいことではありません。介護は長期化しやすく、仕事と介護の両立や心身の負担（ストレス）が重くのしかかってくるのです。

「年金を奪うのか！」娘の貯金を蝕む母の執着

Aさんは、元来大人しい性格で、これまで親の言うことに黙って従って生きてきた女性です。

無職になったAさんは、自分の貯金を切り崩して生活していました。一方で、母には老齢年金と遺族年金を合わせて年額約220万円の収入があります。そんななか、母は「今日はイチゴが食べたい、まんじゅうが食べたい」と主張します。

「私の貯金も底をついてしまう。少しでいいから生活費を出してほしい」意を決して頼んだAさんに、母が放った言葉は残酷でした。

「私の年金を奪うのか」

このままでは近い将来、Aさんの貯蓄は底をついてくるでしょう。Aさんは不安な毎日を過ごしていました。働かなければ生活できないため、Aさんはアルバイトを始めます。地域包括支援センターに相談し、なんとか母と話してもらい介護認定を受け、週2回のデイサービスにいってくれるようになったからです。週2回のアルバイト収入月7万円に、在宅でできる仕事を合わせても月12万円です。心身ともに限界はとうに超えていました。

決別の日…通帳紛失事件

母がいきなりAさんに怒ってきました。その日は偶数月の15日で年金が振り込まれる日でした。母は「振り込まれる通帳がない！ お前が隠しているんだろう！ いつもしまっている場所にない！」といいます。必死に否定しても聞き入れられず、涙を流すAさん。

夜になって、母は自分のバッグの中から通帳をみつけると、謝るどころかこう言い放ちました。「わざと置き場所を変えて嫌がらせをしたんだろう」母はAさんを散々罵ったあと、就寝しました。

――ああ、もう無理だ。こんな毎日があと何日、何年続くのだろうか……。プツンと、糸が切れる音がしました。

Aさんは、デイサービスの送迎の担当者に「親を捨てる娘だと、罵ってくれていいです。私はこの家には戻りません。母を施設に入れてください」と書置きし、夜逃げのように出ていきました。

8050問題の「孤立」を防ぐために

少子高齢化、核家族化、おひとり様となると、Aさんのような8050問題は誰にでも起こり得る可能性があります。誰にも相談できずに家で介護をしている人もいるでしょう。真面目で責任感の強い人ほど、「自分がやらなければ」と抱え込み、社会から孤立してしまいます。

介護はプロに任せる

「家族がやるのが当たり前」という呪縛を捨ててください。

介護認定は早めに

本人が嫌がっても、地域包括支援センターなどの第三者から説得してもらうことが重要です。

自分の資産を守る

親の介護費用は、原則として親の資産（年金）から出すべきものです。介護離職は、将来の選択肢が狭まる、最も厳しい選択となり得ます。ほかに残された選択肢が本当にないかを立ち止まって検討してください。

Aさんは罪悪感と苦しみに耐えながらも、ようやく自分の人生を取り戻そうとしています。もしあなたがいま、暗闇の中にいるのなら、どうか「逃げる」という選択肢を自分に許してあげてください。心身が疲弊する前に地域包括支援センターや専門家等の第三者に相談することを強く勧めます。

〈参考〉

公益財団法人生命保険文化センター：「介護・看護」を理由とした離職（性別・年齢階級別）

https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1099.html

厚生労働省：2022（令和4）年 国民生活基礎調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/14.pdf

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

共同代表