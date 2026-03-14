古風な二人称の呼びかけから、米どころとして知られる北国の地名まで。これら4つのキーワードを完成させるために共通して入る「ひらがな2文字」を特定してください。語彙の引き出しを柔軟に開けて、正解へとたどり着いてみましょう。

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何気なく耳にする言葉をパズルのピースとして捉え、意外なつながりを発見するひと時を楽しんでみませんか？

今回は、歴史ドラマで見かける独特の表現から観光レジャーまで、多彩なカテゴリーから選定しました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か考えてみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□し
か□□き
し□□き
う□□ま

ヒント：新潟県に位置する、ブランド米の代名詞ともいえる有名な地域の名前は？

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正解：おぬ

正解は「おぬ」でした。

▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おぬ」を補うと、次のような表現になります。

おぬし（お主）
かおぬき（顔抜き）
しおぬき（塩抜き）
うおぬま（魚沼）

時代劇の台詞で馴染み深い「お主（おぬし）」や、観光地の定番である「顔抜き（かおぬき）」パネルの中に、調理の下準備である「塩抜き（しおぬき）」や、銘米の産地として名高い「魚沼（うおぬま）」が共通のパーツとして含まれていました。

一見すると接点のない言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、日本語の持つパズル的な面白さを再発見させてくれます。バラバラだった概念が見事に一つの答えに収束しましたね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)