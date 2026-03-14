【ひらがなクイズ】解けると爽快！ ひらがな2文字を当てよう！ ヒントは時代劇のあの台詞
何気なく耳にする言葉をパズルのピースとして捉え、意外なつながりを発見するひと時を楽しんでみませんか？
今回は、歴史ドラマで見かける独特の表現から観光レジャーまで、多彩なカテゴリーから選定しました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か考えてみましょう。
□□し
か□□き
し□□き
う□□ま
ヒント：新潟県に位置する、ブランド米の代名詞ともいえる有名な地域の名前は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おぬ」を補うと、次のような表現になります。
おぬし（お主）
かおぬき（顔抜き）
しおぬき（塩抜き）
うおぬま（魚沼）
時代劇の台詞で馴染み深い「お主（おぬし）」や、観光地の定番である「顔抜き（かおぬき）」パネルの中に、調理の下準備である「塩抜き（しおぬき）」や、銘米の産地として名高い「魚沼（うおぬま）」が共通のパーツとして含まれていました。
一見すると接点のない言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、日本語の持つパズル的な面白さを再発見させてくれます。バラバラだった概念が見事に一つの答えに収束しましたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、歴史ドラマで見かける独特の表現から観光レジャーまで、多彩なカテゴリーから選定しました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
か□□き
し□□き
う□□ま
ヒント：新潟県に位置する、ブランド米の代名詞ともいえる有名な地域の名前は？
答えを見る
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正解：おぬ正解は「おぬ」でした。
▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おぬ」を補うと、次のような表現になります。
おぬし（お主）
かおぬき（顔抜き）
しおぬき（塩抜き）
うおぬま（魚沼）
時代劇の台詞で馴染み深い「お主（おぬし）」や、観光地の定番である「顔抜き（かおぬき）」パネルの中に、調理の下準備である「塩抜き（しおぬき）」や、銘米の産地として名高い「魚沼（うおぬま）」が共通のパーツとして含まれていました。
一見すると接点のない言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、日本語の持つパズル的な面白さを再発見させてくれます。バラバラだった概念が見事に一つの答えに収束しましたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)