ミュウミュウ公式Instagramは3月12日に投稿を更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんのワンピース姿を披露しました。（サムネイル画像出典：ミュウミュウ公式Instagramより）

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ミュウミュウ公式Instagramは3月12日に投稿を更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんのワンピース姿を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】モモの美脚が際立つ姿

「モモが一番」

同アカウントは「モモが、パリでミュウッチャ・プラダによるMiu Miu2026年秋冬コレクションファッションショーに出席しました」と英語でつづり、1枚の写真と1本の動画を載せています。

モモさんはブラウンの超ミニ丈のワンピース姿です。スカートからは圧巻の美脚が伸びています。コメントでは「君は宇宙で一番美しい存在だ！！」「モモが一番」「私の女王」と、絶賛の声が集まりました。

「圧巻のショーでした」

12日には自身のInstagramで「圧巻のショーでした」と英語でつづり、今回と同様の衣装を披露したモモさん。会場と思われる場所で、美しさが際立つさまざまなショットを載せています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)