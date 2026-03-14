モモ、超ミニ丈スカートから圧巻の美脚を披露！ 「君は宇宙で一番美しい存在だ！！」
ミュウミュウ公式Instagramは3月12日に投稿を更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんのワンピース姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】モモの美脚が際立つ姿
モモさんはブラウンの超ミニ丈のワンピース姿です。スカートからは圧巻の美脚が伸びています。コメントでは「君は宇宙で一番美しい存在だ！！」「モモが一番」「私の女王」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】モモの美脚が際立つ姿
「モモが一番」同アカウントは「モモが、パリでミュウッチャ・プラダによるMiu Miu2026年秋冬コレクションファッションショーに出席しました」と英語でつづり、1枚の写真と1本の動画を載せています。
モモさんはブラウンの超ミニ丈のワンピース姿です。スカートからは圧巻の美脚が伸びています。コメントでは「君は宇宙で一番美しい存在だ！！」「モモが一番」「私の女王」と、絶賛の声が集まりました。
「圧巻のショーでした」12日には自身のInstagramで「圧巻のショーでした」と英語でつづり、今回と同様の衣装を披露したモモさん。会場と思われる場所で、美しさが際立つさまざまなショットを載せています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)