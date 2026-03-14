ベスト4進出ならず

■ドミニカ共和国 10ー0 韓国（日本時間14日・マイアミ）

痛恨の敗戦に試合後、ナインは落胆を隠せなかった。韓国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦し0-10で完敗。7回に無念のコールド負けとなったが、ナインは試合後にグラウンドに整列。最後まで声援を送り続けたファンに一礼し感謝した。

ドミニカ共和国の前に力の差を見せつけられた。MLB通算78勝を誇る先発のリュ・ヒョンジン投手は初回を3者凡退とするも、2回途中3失点で降板した。ドミニカは3回も攻撃の手を緩めず4点を追加し、リードを広げた。

韓国打線はドミニカ共和国先発左腕のサンチェスを相手に、5回までわずか2安打に抑えられ得点を奪うことができなかった。9投手をつぎ込みこの一戦に賭ける思いを見せたが、7回にウェルズに3ランを浴びコールド負となった。

試合後には、WBC公式X（旧ツイッター）が韓国ナインの整列シーンを公開。無念の思いを抱えもナインが最後まで忘れなかった敬意を投稿で取り上げた。（Full-Count編集部）