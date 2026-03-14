【北中米W杯出場国紹介｜第26回：コートジボワール】“黄金期”にも引けを取らない破壊力。躍進の生命線は守備の安定
コートジボワールは、「エレファンツ」の異名をとるアフリカ屈指のサッカー強豪国だ。W杯は2014年のブラジル大会以来の出場で、初の決勝トーナメント進出が目標になる。
現チームのベースとなっているのが、2023年のAFCON（アフリカ・ネーションズカップ）で優勝したメンバーであり、大黒柱のフランク・ケシエ（アル・アハリ）を中盤の主軸として、大型MFイブライム・サンガレ（ノッティンガム・F）、センターバックのオディロン・コスヌ（アタランタ）とエバン・エンディカ（ローマ）、守護神のヤイア・フォファナ（アンジェ）といった経験豊富な選手たちが、センターラインを固める。
前線には左利きの右ウインガーであるアマド・ディアロ（マンチェスター・U）、屈強なターゲットマンのエバン・ゲザン（クリスタル・パレス）、19歳の俊英ヤン・ディオマンデ（RBライプツィヒ）といった、クラブレベルでも注目度の高いアタッカーが揃う。
その破壊力は英雄ディディエ・ドログバを擁して2006年、10年、14年と３大会連続で本大会に出場した“黄金期”にも引けを取らない。彼らを代表レジェンドの一人であるエメルス・ファエ監督が大会を通して、１つにまとめていけるかどうか。
戦力的なポテンシャルは、前回ベスト４のモロッコや2025年AFCONの王者であるセネガルにも匹敵する。躍進の生命線となるのは、守備の安定だろう。アフリカ予選では８試合で最多の25得点を記録しながら無失点という圧倒的な強さを見せた。
しかし、準々決勝でエジプトに敗れた昨年のAFCONで見られたように、全体が前がかりになる傾向が出ると、失点のリスクが高くなる。攻撃的な姿勢は「エレファンツ」の良さでもあるが、中盤のサンガレやケシエがバランスを取れるかどうか。そのうえで得点力が発揮される必要があるだろう。
得点面では、上記の通りディアロ、ゲザン、ディオマンデの活躍に期待がかかるところは大きいが、彼らの他にも多士済々のアタッカーが集まっている。
現在MLSでプレーする、元イングランド代表のFWウィルフレッド・ザハ（シャーロット）、ブンデスリーガで評価を高める若きウインガーのバズマナ・トゥーレ（ホッフェンハイム）、高強度の守備と鋭い動き出しを併せ持つウマル・ディアキテ（サークル・ブルージュ）、小柄なテクニシャンのパフェ・ギアゴン（シャルルロワ）など。短期決戦で彼らの誰かが、爆発的な活躍をしてもおかしくない。
中盤では20歳で大会を迎えるクリスト・イナオ・ウライ（トラブゾンスポル）のブレイクが期待される。いわゆる“ボックス・トゥ・ボックス”の動きが特長的で、サンガレやケシエのような大型MFではないが、ボール奪取から縦に持ち上がって、決定的なシーンに絡む能力が高い。
現在トルコリーグで奮闘するが、昨年11月に代表デビューしてから市場価値も急上昇しており、一気に５大リーグのビッグクラブへと飛躍しうるスーパータレントだ。
本大会はドイツと同じE組に入った。南米予選２位のエクアドル、北中米カリブ海予選でサプライズを起こしたキュラソーも簡単な相手ではないが、４度目の挑戦にしてグループステージ突破を果たす可能性は十分にあるだろう。
キャプテンとしてチームを引っ張るケシエを中心に、チームがうまくまとまっていけば、さらなる躍進への道も開かれていきそうだ。
文●河治良幸
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
現チームのベースとなっているのが、2023年のAFCON（アフリカ・ネーションズカップ）で優勝したメンバーであり、大黒柱のフランク・ケシエ（アル・アハリ）を中盤の主軸として、大型MFイブライム・サンガレ（ノッティンガム・F）、センターバックのオディロン・コスヌ（アタランタ）とエバン・エンディカ（ローマ）、守護神のヤイア・フォファナ（アンジェ）といった経験豊富な選手たちが、センターラインを固める。
その破壊力は英雄ディディエ・ドログバを擁して2006年、10年、14年と３大会連続で本大会に出場した“黄金期”にも引けを取らない。彼らを代表レジェンドの一人であるエメルス・ファエ監督が大会を通して、１つにまとめていけるかどうか。
戦力的なポテンシャルは、前回ベスト４のモロッコや2025年AFCONの王者であるセネガルにも匹敵する。躍進の生命線となるのは、守備の安定だろう。アフリカ予選では８試合で最多の25得点を記録しながら無失点という圧倒的な強さを見せた。
しかし、準々決勝でエジプトに敗れた昨年のAFCONで見られたように、全体が前がかりになる傾向が出ると、失点のリスクが高くなる。攻撃的な姿勢は「エレファンツ」の良さでもあるが、中盤のサンガレやケシエがバランスを取れるかどうか。そのうえで得点力が発揮される必要があるだろう。
得点面では、上記の通りディアロ、ゲザン、ディオマンデの活躍に期待がかかるところは大きいが、彼らの他にも多士済々のアタッカーが集まっている。
現在MLSでプレーする、元イングランド代表のFWウィルフレッド・ザハ（シャーロット）、ブンデスリーガで評価を高める若きウインガーのバズマナ・トゥーレ（ホッフェンハイム）、高強度の守備と鋭い動き出しを併せ持つウマル・ディアキテ（サークル・ブルージュ）、小柄なテクニシャンのパフェ・ギアゴン（シャルルロワ）など。短期決戦で彼らの誰かが、爆発的な活躍をしてもおかしくない。
中盤では20歳で大会を迎えるクリスト・イナオ・ウライ（トラブゾンスポル）のブレイクが期待される。いわゆる“ボックス・トゥ・ボックス”の動きが特長的で、サンガレやケシエのような大型MFではないが、ボール奪取から縦に持ち上がって、決定的なシーンに絡む能力が高い。
現在トルコリーグで奮闘するが、昨年11月に代表デビューしてから市場価値も急上昇しており、一気に５大リーグのビッグクラブへと飛躍しうるスーパータレントだ。
本大会はドイツと同じE組に入った。南米予選２位のエクアドル、北中米カリブ海予選でサプライズを起こしたキュラソーも簡単な相手ではないが、４度目の挑戦にしてグループステージ突破を果たす可能性は十分にあるだろう。
キャプテンとしてチームを引っ張るケシエを中心に、チームがうまくまとまっていけば、さらなる躍進への道も開かれていきそうだ。
文●河治良幸
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！